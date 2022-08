Aßlings Bezirksliga-Fußballerinnen starten in Vorbereitung: „Eine Flamme der Motivation“

Von: Julian Betzl

Die Abteilung Attacke wollen Aßlings Fußballerinnen um Sarah Klostermeier (vorne) künftig bereits in eigener Hälfte mit einer spielstarken Torfrau einleiten. © sro

Gerade einmal eine halbe Stunde war im ersten Vorbereitungsspiel der Aßlinger Fußballerinnen verstrichen, da konnte Sandra Funkenhauser ihren ersten Saison-Hattrick abhaken.

Aßling - „Ja, sie hat schon wieder richtig Lust versprüht“, hatte TSV-Trainer Laszlo Ziegler jedoch nicht allein an der Topform seiner Top-Torjägerin große Freude beim 5:0-Auftakterfolg gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling.

Mental habe die gesamte Mannschaft die Strapazen der Rückrunde irgendwie in die Sommerpause mitgenommen, so Ziegler. Gerade zum Saisonende hin, mussten die Büchsenbergerinnen zumeist ohne Auswechselspielerinnen, mitunter sogar in mehrfacher Unterzahl antreten. Die Folge: Mit nur sechs Zählern aus elf Partien und einem Torverhältnis von 14:31 belegte der TSV Aßling den letzten Platz in der Rückrunden-Tabelle. Das Abstiegsgespenst, das letztlich den TSV Grafing in die Kreisliga holte, geisterte jedoch zu keiner Zeit um den „Bixe“, zu gut wurde noch in der Hinrunde performt. Nicht zuletzt dank Funkenhausers 24 Saisontoren (in 21 Einsätzen) federte das Punkte-Polster den Wintereinbruch der nun höchstklassigen Frauenmannschaft im Landkreis ab.

Darauf kann und will das TSV-Trainergespann um Laszlo Ziegler und Mario Brunner in der kommenden Bezirksliga-Runde nicht mehr vertrauen. Da habe man sich schon vor der Sommerpause teamintern klar verständigt. „Und nach zwei Wochen Vorbereitung sind wir personell - Stand jetzt - auch wirklich auf einem besseren Weg“, sagt Ziegler und bleibt doch gebranntes Kind: „Der Schein könnte aber trügen.“ Untrüglich war indes die spielerische Dominanz, mit welcher die TSV-Damen den TSV Hohenbrunn im ersten Spielabschnitt beherrschten. Nach Funkenhausers Dreierpack (5./15./30.) legte Emilia Wimmer den 4:0-Pausenstand gegen den überforderten Kreisklassisten nach (45.).

Trotz des Klassenunterschieds war der Spaßfaktor im TSV-Team hoch und ein neuer Spielfluss laut Trainer erkennbar. „Da flammt gerade eine neue Flamme der Motivation bei einigen auf. Es macht allen einfach viel mehr Spaß, wenn du personelle Wechseloptionen dabei hast.“ Über eine vielversprechende Option im Spielaufbau dürfen sich die Aßlingerinnen zur neuen Saison ebenso freuen. Zwischen den TSV-Pfosten gab Nicole Greimel gegen Hohenbrunn ihr Debüt. Der Neuzugang auf der Torhüterposition von der DJK Pasing (Kreisklasse) beeindruckte Ziegler schnell. „Technisch ist sie am Ball so stark wie eine Feldspielerin. Über Nicole können wir unser Spiel jetzt noch besser verlagern und den Ball schneller hintenrum laufen lassen.“

Das wiederum passt Ziegler bestens in seine anvisierte Modifikation der Aßlinger Spielausrichtung. „Wir wollen in dieser Saison deutlich mehr Ballbesitz in den eigenen Reihen generieren und viel mehr Spielfluss reinbekommen.“ Welch schöne Blüten der Ideenreichtum seiner Elf in Ballbesitz treiben kann, beklatschte Ziegler beim fünften Treffer gegen Hohenbrunn: Ein kurz gespielter Eckball in den Rückraum verwandelte sich in eine scharfe Hereingabe an den zweiten Pfosten, wo Heidemarie Bortenschlager den Ball wuchtig unter die Latte köpfte (61.). „Eine beeindruckende Standardvariation“, schwärmte Ziegler.

Gleichwohl wollte er nach dem ersten Testspiel betonen, dass es für die schlechteste Rückrundenmannschaft der Vorsaison zunächst ausschließlich um den Klassenerhalt gehen könne. Dann wird es unkonkret optimistisch: „Sollten aber alle Spielerinnen an Bord bleiben, könnten wir nach oben echt was reißen.“ Der erste echte Härtetest wartet bereits kommenden Dienstag, 16. August, auf die Büchsenbergerinnen. Um 19.30 Uhr tritt der TSV in der ersten Bezirkspokal-Runde beim Kreisligisten SV Prutting an.

Nach drei weiteren Freundschaftsspielen zuhause gegen Reichenberg (20. August, 13 Uhr), Waldhausen (27. August, 15.30 Uhr) sowie Neufahrn (4. September, 15.30 Uhr) steht am Samstag, 10. September (18 Uhr), der Bezirksligaauftakt beim TSV Neubeuern an. (Julian Betzl)