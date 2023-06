TSV Aßling nimmt Spiel gegen Schwaig als „Vorbereitung auf die neue Saison“

Von: Olaf Heid

Die Damen des TSV Aßling bereiten sich auf die SF Schwaig vor. © Hecken

In einem Nachholspiel der Bezirksliga sind die Aßlinger Fußballfrauen am heutigen Abend beim FC SF Schwaig gefordert.

FC SF Schwaig – TSV Aßling Mi. 20 Uhr – TSV-Coach Laszlo Ziegler will mit seiner im Mittelfeld gesicherten Elf nach längerer Spielpause „die Saison vernünftig zu Ende zu bringen“.

Die Lage im Lager der Büchsenbergerinnen sei gut, so Ziegler, „obwohl wir einige Urlauberinnen haben, die uns abgehen. Wir können sie aber gut ersetzen.“ Fehlen werden im Kader Heidi Bortenschläger, Patricia Henke, Marie Limberger, Veronika Weichinger (Urlaub), Veronika Gründler und Stephanie Voglrieder (verhindert). Dafür steht aber Vroni Kraus wieder zur Verfügung.

Problematischer für seine Mannschaft sei, erläuterte Ziegler, „eher die lange Pause von drei Wochen und zwei Wochenenden ohne Spiele“. Der fehlende Rhythmus werde sich zusätzlich aufs Spiel auswirken. „Wir werden versuchen, an den Ansätzen der Vorbereitung auf die neue Saison zu arbeiten.“

Auch die Schwaiger Gastgeberinnen (3.) müssen im Bezirksliga-Endspurt mit einer personellen Schieflage klar kommen. Für FC-Torjägerin Lisa Maier (12 Treffer) ist die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet, auch Emily Grimes (11 Tore) fehlt.

Nach Schwaig ist vor der SG Fridolfing/Laufen. Am kommenden Samstag, 17. Juni (17 Uhr), geht es für die Frauen vom Büchsenberg nochmals auf Reisen. Der TSV fährt mit einem Fanbus nach Fridolfing. Noch sind ein paar Plätze frei: Abfahrt ist um 13.15 Uhr an der Linde in Aßling, die Anmeldung erfolgt über die Abteilung. (ola)