TSV Aßling-Coach Sigl: „Durch eine Niederlage kann man viel lernen“

Klaus Sigl mit zweiter Niederlage

Von Julian Betzl schließen

Unter dem neuen Coach hat der TSV Aßling die erst zweite Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Klaus Sigl musste sich in einem kämpferischen Spiel mit 2:3 geschlagen geben.

Aßling – Zwar hat sich der TSV Aßling längst aus dem Aufstiegsrennen der A-Klasse 3 abgemeldet, doch hatte man im Heimspiel gegen den SC Rechtmehring die Möglichkeit, unter dem neuen Trainer Klaus Sigl bereits nach sechs Partien ein High-Five an Siegen abzuklatschen. Zunächst jedoch klatschten sich die in Weiß-Grün agierenden Gästespieler nach dem Führungstor durch Florian Rottmayer ab (14.).

Dieser Weckruf zeigte Wirkung, Samuel Wambach egalisierte cool vor dem SCR-Kasten nur sieben Minuten später ins lange Eck. Fast im Gegenzug durfte sich Maxi Lampl bei TSV-Torhüter Jonas Mertl bedanken, der seinen verkorksten Fehlpass in die Füße von Rechtmehrings Strohmaier im Privatduell ausbügelte. Kurz vor dem Pausentee rettete SCR-Kapitän Michael Bachmaier erst in höchster Not auf der eigenen Torlinie, ehe TSV-Stürmer Stefan Kuklok nach einer Ecke knapp über das Gästetor köpfte.

Bei bestem Wetter bot der erste Durchgang den Besuchern des neuen Biergartens am Spielfeldrand des Büchsenbergs also viel Gesprächsstoff zur Halbzeit-Halben an. Kaum aufgestanden, machte sich das goldene Trainerhändchen von Klaus Sigl schon bezahlt: Der eingewechselte Philip Stacheter chippte perfekt in den Lauf des ebenso frischen Yannick Lampl, welcher den Ball unterm Gästekeeper hindurch zum 2:1 in die Maschen schob (46.).

Die Antwort der zu diesem Zeitpunkt weiterhin abstiegsbedrohten Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Robert Eyner konnte nach einem weiten Einwurf unbedrängt ausgleichen (53.). Abermals entschied Mertl ein weiteres Eins-gegen-Eins für sich (64.), konnte beim 2:3 durch Korbinian Schefthalers Abschluss aus zentraler Position aber nur hinterherschauen (76.).

Klaus Sigl baut seine Jungs auf – Fokus auf kommende Spiele

„Gegen Ende wurde das Spiel dann kämpferischer und aggressiver“, beobachtete Aßlings Pressesprecherin Sophia Hupfauer das vergebliche Aßlinger Anrennen auf den erneuten Ausgleich.

„Man kann nicht immer gewinnen“, meinte TSV-Trainer Klaus Sigl nach seiner vorerst aufgeschobenen Sieges-Flosse. „Es dauert, eine Mannschaft aufzubauen. Jeder Sieg tut da gut, aber auch durch eine Niederlage kann man viel lernen. Man darf nicht aufgeben, sondern muss weiterkämpfen.“

Genau das habe man sich nach der bitteren 2:3-Pleite vorgenommen, wenn die Aßlinger Fußballer bereits heute Abend um 20 Uhr in Aschau am Inn im dann dritten Spiel binnen sechs Tagen auf den nächsten Abstiegskandidaten treffen. (Julian Betzl)

TSV Aßling: Jo.+Ja. Mertl, Heininger, Mitterhofer, A.Huber, P.Kagermeier, Hackenberg, Wambach, Winkler, Kuklok, M.Lampl; T.Huber, Y.Lampl, Hupfauer, Mayer, Stacheter.