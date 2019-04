TSV Aßling Damen empfangen DJK Nußdorf

DJK Pasing gegen SG Baiern

Spiele der Kreisklasse und Kreisliga.

DJK Nußdorf –TSV Aßling Sa., 16:30

Gute Erinnerungen verbinden die Aßlinger Fußballerinnen mit Nußdorf. War die DJK doch nicht nur der erste Gegner in der Kreisliga, sondern bescherte den Büchsenbergerinnen mit 5:2 auch den ersten Dreier. Der derzeitige Tabellen-Fünfte, ist „ein sehr ernstzunehmender Gegner“, mahnt Spielführerin Patrizia Henke. Nußdorf sei im Hinspiel stets gefährlich gewesen und „hat uns alles abverlangt“. Auch diesmal hat Laszlo Ziegler seine Elf auf einen harten Kampf eingestellt. Er will dennoch auf Sieg spielen, um in Sachen Aufstieg weiter ein Wörtchen mitreden zu können.

DJK Pasing –SG Baiern/Höhenr. So., 17:00

Erst vor einem Monat trafen die SG Baiern/Höhenrain und die DJK Pasing zum Nachholspiel der Kreisklasse letztmals aufeinander. Der hart umkämpfte 3:2-Heimsieg Ende März zeigte, dass gegen den direkten Tabellennachbarn aus der Landeshauptstadt durchaus etwas zu holen ist. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den SV Dornach II und die Abstiegsränge komfortable sieben Punkte. Schafft es die Hasselberg-Elf, die gezeigte Leistung zu bestätigen und ihren Erfolg auch auf fremdem Geläuf zu wiederholen, scheint zumindest der sichere Klassenerhalt nur noch eine Frage der Zeit. Gleichzeitig würde die SG mit einem Sieg am SC Baldham-Vater-stetten vorbei auf Tabellenplatz vier springen. Auf diesem Rang schloss das Team um Toptorschützin Katharina Stahuber bereits die vorherige Spielzeit ab. jne