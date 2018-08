TSV Aßling empfängt den SV Griesstätt

Wiedergutmachung auf dem Büchsenberg

von Wolfgang Herfort

Nach ihrem Kraftakt gegen den Tabellenführer aus Bruckmühl und dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der B-Klasse 1 hat die zweite Mannschaft der Aßlinger Fußballer an diesem Wochenende Zeit zur Regeneration. Die Pause kommt den Büchsenbergern wie gerufen, können sie sich doch so auf die nächste Aufgabe vorbereiten: das Derby gegen Emmerings Reserve.

TSV Aßling – SV Griesstätt So., 15:00

Dennoch gibt’s am Sonntag auf dem „Bixe“ gleich zwei Spiele zu bestaunen. Die Erste ist nach ihrem eher mauen Auftritt beim TSV Babensham und der 3:5-Niederlage auf Wiedergutmachung aus. Zumal zuhause auf dem Büchsenberg gespielt wird, wo Trainer Hermann Lachenschmidt und seine Kreisklassen-Schützlinge keinen Zähler abgeben wollen. Auch nicht gegen die DJK SV Griesstätt, die zuletzt gegen Oberndorf überzeugte (4:1). Los geht’s 15 Uhr.

Davor um 13 Uhr präsentiert sich eine bestens in Schuss befindliche Damenmannschaft, die nach dem zweiten Aufstieg in Folge nun im Bezirkspokal auf die SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf trifft. Erstes Pflichtspiel also für Coach Laszlo Ziegler und seine Frauen. Und zudem ein guter Wettkampftest für den Auftakt in der Kreisliga in 14 Tagen (14. September) zuhause gegen die DJK Nußdorf.