Aßlinger Damen verlängern mit Laszlo Ziegler: Coach behält das Kommando in der Saison 2022/23

Von: Wolfgang Herfort

Hand-in-Hand kommende Aufgaben angehen (v.l.): Aßlings Abteilungsleiterin Laura Graupe, Trainer Laszlo Ziegler und Sportlicher Leiter Wilfried Graupe. © verein

Auch in der Saison 2022/2023 wird Laszlo Ziegler die Damenmannschaft des TSV Aßling von der Seitenlinie coachen. Damit geht Ziegler bereits in seine sechste Trainer-Saison mit seiner Mannschaft.

Aßling – „Normalerweise ist nach drei Jahren ein Wechsel auf dem Trainerposten notwendig, weil sich gewisse Automatismen einschleichen können, die nicht immer zum Vorteil sind“, führt Aßlings Pressesprecher Felix Zeibe aus. Mit Ziegler gehe es aber seit dessen Antritt als Trainer der Damen nur bergauf.

„Vor meiner ersten Saison, war ich sehr nervös und gespannt, ob ich es schaffe, eine Damenmannschaft zu trainieren“, gibt Ziegler zu.

In der Saison 2017/2018 übernahm Ziegler die Mannschaft von seinem Vorgänger Christian Hupfauer. Zur Überraschung aller musste Ziegler mit seiner Mannschaft aber statt in der A-Klasse, gleich in der Kreisklasse antreten. Ziegler: „Das war schon eine hohe Messlatte. Erste Station als Trainer einer Damenmannschaft und gleich als Aufsteiger in der Kreisklasse die Mannschaft in der Liga halten“.

Diese Hürde wurde nicht nur in der Saison 2017/18 übersprungen, als man als Aufsteiger auf dem ersten Platz landete. Auch in der Saison 2018/19 (Kreisliga) qualifizierten sich die Damen für den Aufstieg in die nächste Liga. In der Saison 2019/20 lag man auf Platz zwei hinter Altötting und duellierte sich auch im dritten Jahr um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. „Gerne hätten wir unsere Damen in der Rückrunde angefeuert und sie unterstützt“, blickt Zeibe wehmütig auf die Coronazeit zurück. „Es standen entscheidende Spiele gegen Grafing und Altötting an.“ Doch beim Abbruch hatte Altötting nach der Quotienten-Regelung die Nase vorne und stieg auf. „Sei’s drum“, so Zeibe. „Ziegler hat in den vergangenen fünf Jahren gezeigt, dass er der Richtige für diesen Posten ist. Eine Damenmannschaft zu coachen ist etwas anderes als ein Herrenteam.“ Ziegler beweise, dass er stets den richtigen Ton findet.

„Wir können uns keinen besseren Trainer als Laszlo für die Mannschaft vorstellen und freuen uns, dass er uns seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat“, so Aßlings Sportlicher Leiter Wilfried Graupe. Unterstützung erhält Ziegler weiterhin von Co-Trainer Mario Brunner und Torwarttrainer Michael Sobotta. (hw/ez)