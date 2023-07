TSV Aßling: Fünf Neuzugänge für den Aufstieg in die Kreisklasse

Von: Julian Betzl

Leopold Böhm Das Abwehrtalent kommt von Nachbar TSV Emmering. © fupa

Fußball A-Klassist TSV Aßling präsentiert fünf externe Neuzugänge sowie neuen Abteilungsleiter. Vier Spieler rücken aus der Jugend zu den Herren auf.

Aßling – Noch während die abgelaufene Spielzeit in ihren letzten Zügen lag, wurde Klaus Sigl nicht müde, zu betonen, was er in der Fußballsaison 2023/24 mit den Kickern des TSV Aßling erreichen will: Nach fünf Jahren A-Klasse soll‘s mal wieder hoch in die Kreisklasse gehen. Personell müsste man mit 20 Kaderspielern und zwei Torhütern „gut durchkommen“, glaubt Sigl. „Ob‘s leistungsmäßig reicht, müssen wir sehen.“

Der erste Gradmesser unter Wettkampfbedingungen fiel allerdings ins Wasser: Die SpVgg Jettenbach hatte kurzfristig ihr für Freitagabend geplantes Gastspiel aus Personalnot heraus abgesagt. Sechs schweißtreibende Übungseinheiten haben die nunmehr zwei A-Klasse-Vertretungen am Büchsenberg zuvor bereits hinter sich gebracht, unter „deutlich veränderten Trainingsmethoden“ wie der Chefcoach der TSV-Ersten betont. Grundlagenausdauer wird nicht in Form von Berg- und Ausdauerläufen trainiert. Sigl setzt auf kleine, intensive Spielformen mit vielen Antritten, Ball- und Zweikampfaktionen.

„Da sind auch unsere sehr fitten Spieler an die Kante gekommen“, so Sigl. Der jüngste Muskelfaserriss von Andi Huber tue in der Defensive zwar immens weh, sei aber nicht zwangsläufig auf die Trainingsintensität zurückzuführen. „Einmal die Woche bauen wir 30 Minuten ein Programm zur Verletzungsprophylaxe ein.“

Thomas Mitterhofer folgt auf Daniel Corlik als Abteilungsleiter

Die derzeit noch angeschlagenen Leistungsträger wie Maxi Lampl (Sprunggelenk), Max Böhm oder dessen Bruder und Neuzugang aus Emmering, Abwehrspieler Leopold Böhm (20), möglichst schnell wieder in den normalen Trainingsbetrieb integrieren zu können, ist für Sigl im Hinblick auf den Ligastart Ende Juli aktuell eine der größten Herausforderungen.

Abseits des Rasens beginnt für Thomas Mitterhofer nach mehreren Jahren in der Jugendleitung auf Funktionärsebene eine neue Herausforderung. Er wird gemeinsam mit Stellvertreter und TSV-Torhüter Jonas Mertl als neuer Abteilungsleiter den „organisatorischen Betrieb im Herrenbereich am Laufen halten“, wie es der Sportliche Leiter Willi Graupe formuliert. Mitterhofers Vorgänger Daniel Corlik habe bereits vergangenen Spätherbst aus privaten und beruflichen Gründen seinen Abschied als Abteilungsleiter und Nachwuchstrainer angekündigt.

In enger Absprache mit Mitterhofer und Sigl lotste Graupe in Leo Böhm, Martin Roßnagel (27, vereinslos), Michael Rauschhuber (30, TSV Zorneding II), Viktor Golubenko (19, TSV Ebersberg) und Tommi Stankovic (27, vereinslos) bislang fünf externe Neuzugänge an den „Bixe“. Aus der Jugend rücken Sebastian Sellmeier, Max Kling sowie die Torhüter Quirin Huber und Leon Mießbach zu den Herren auf. Mit Max Wenzke, Stefan Voglrieder und Kilian Hofbauer haben drei Aßlinger ihre Karriere beendet. (Julian Betzl)

Vorbereitungsspiele

Sonntag, 9. Juli

FC Maitenbeth - TSV Aßling 13:30

FC Maitenbeth II - TSV Aßling II 15:30

Donnerstag, 13. Juli

TSV Aßling II - TSV Steinhöring II 19:00

Samstag, 15. Juli

SV Bruckmühl III - TSV Aßling II 12:00

SV Bruckmühl II - TSV Aßling 14:00

Sonntag, 23. Juli

TSV Aßling II - TSV Grafing II 13:00

TSV Aßling - TSV Grafing 15:00