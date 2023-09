„Wir hatten ein paar 100-prozentige Chancen und nutzen keine“: TSV Aßling hadert mit Remis

Von: Olaf Heid

Teilen

Laufduell gewonnen, aber nur einen Punkt gab es für Aßlings Frauen um Neuzugang Leonie Strosing (li.) im Duell gegen die SG Babensham/Eiselfing. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Zum Auftakt der Bezirksliga gab es ein 1:1-Unentschieden zwischen dem TSV Aßling und der SG Babensham/Eiselfing. Mit diesem Ergebnis waren besonders die Gastgeberinnen unzufrieden.

Aßling – Mit einem Unentschieden sind die Fußballfrauen des TSV Aßling in die Bezirksliga-Saison gestartet. „Nur“ müsste man aus Sicht der gastgebenden Elf von Laszlo Ziegler wohl sagen. Der Coach haderte mit der Torausbeute gegen die SG Babensham/Eiselfing. „Wir hätten aufgrund des Chancenplus’ klar den Sieg verdient gehabt. Von daher ist die Enttäuschung schon groß“, gestand er. „Wir sind sehr unzufrieden mit dem einen Punkt.“

TSV Aßling gegen SG Babensham/Eiselfing: Starke Aßlinger Defensive, Offensive ausbaufähig

Vielleicht lag es auch an dem Umstand, dass Ziegler seine Elf am Spieltag aufgrund eines Ausfalls noch einmal kurzfristig umbauen musste. Doch die Aßlingerinnen präsentierten sich trotzdem vor allem defensiv deutlich verbessert. „Wir haben sehr viele Tore in der Vorbereitung bekommen, da mussten wir das Augenmerk auf die Abwehrarbeit richten.“ Es habe bestens funktioniert, lobte der TSV-Coach. „Wir standen hinten sehr sicher und haben über die 90 Minuten nur eine Torchance zugelassen.

Den einzigen Gegentreffer kassierte Aßling allerdings nach einem zu kurz geratenen Abschlag von Torhüterin Nicole Greimel, die den Ball Hannah Hüler direkt vor die Füße spielte. Die Eiselfingerin sagte Danke – 0:1 (32.).

Aber die Frauen vom Büchsenberg glichen fast im Gegenzug aus. Nach einem weiten Heber über die Gästeabwehr stand Torjägerin Sandra Funkenhauser goldrichtig und besorgte das 1:1 – den Endstand (34.). Denn danach ließ Aßling gegen die offensivstarken Aufsteigerinnen nichts mehr zu.

Und vorne „hatten wir wenig Chancen, was der defensiven Ausrichtung geschuldet war“, erklärte Ziegler. Warum er sich aber trotzdem über das Remis ärgerte? „Wir hatten ein paar 100-prozentige Chancen und nutzen keine.“ Vroni Kraus schoss freistehend aus drei Metern übers Gästetor, aber auch Funkenhauser spielten die Nerven in der Nachspielzeit alleine vorm Kasten einen Streich – sie schoss die SG-Torhüterin an. (Olaf Heid)

Aßling: Greimel, Loidl, Henke, Krumay, Funkenhauser, Strosing, Geißinger-Sowa, Bortenschlager, V. Kraus, Winter, Graupe; Geißinger, Limberger, K. Kraus.