TSV Aßling II dreht Rückstand noch um - Pliening kassiert späten Ausgleich und lässt Federn

Von: Olaf Heid

Der TSV Pliening um Trainer Christian König lässt erstmals Federn © Christian Riedel / fotografie-ri

Der TSV Aßling II hat gegen den SV Ramerberg II einen Rückstand in einen Sieg umgewandelt. Der TSV Pliening hingegen lässt erstmals Federn.

TSV Aßling II – SV Ramerberg II 2:1

Die Reservemannschaft des TSV Aßling ist nach einem verdienten Dreier gegen Ramerbergs Zweite in der B-Klasse 3 weiterhin ungeschlagen und kann sich nach sechs Spielen in der Spitzengruppe festsetzen.

Auch wenn auf dem Papier der Zweite gegen den Vorletzten der Favorit war, so tat sich die Elf von Trainer Stefan Holzmann die gesamten 90 Minuten eher schwer. In Hälfte eins vergab man reihenweise sehr gute Gelegenheiten für einen beruhigenden Vorsprung. Die Gäste bestraften dies mit dem 0:1 (43.). Doch die Aßlinger antworteten prompt durch Lukas Hupfauer (45.+1), dem auch das 2:1 (63.) gelang. Holzmann: „Wir hätten uns früher belohnen müssen, dann wäre die Partie früher entschieden gewesen. So war es bis zum Ende spannend.“

Aßling II: Th. Huber, Haslbeck, P.Kagermeier, Lange, Ertl, Vincetic, Hupfauer, Gruber, Voglrieder, Bachmatiuk, Fl. Huber; Pöhlmann, Marouani, Brunnthaler, Magyari, M.Kuklok, Ch.Knoblich, Fl. Wieser. (ez/ola)

SV Bruck II – TSV Pliening/L. 1:1

Der TSV Pliening hat in der C-Klasse den fünften Sieg in Serie nur knapp verpasst. Der Tabellenführer musste sich in Bruck mit einem Zähler begnügen. Der SVB-Ausgleich fiel dabei erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Die Plieninger taten sich auf dem schwer bespielbaren Untergrund lange schwer. „Wir hatten zu viele Ballverluste und mussten mit dem 0:0 zur Pause zufrieden sein“, sagte Plienings Angreifer David Zerak. Erst in Hälfte zwei präsentierten sich die Gäste dominanter. Moritz Märkl wurde im Strafraum gelegt und Spielertrainer Christian König (82.) verwandelte den fälligen Strafstoß ohne Probleme. Doch die SVB-Reserve kam doch noch zum 1:1. Torhüter Ludwig Grabmaier (90.+4) behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven. (fhg)

Bruck II: Grabmaier, Wahler, Seibold, Vollmayer, Specht, Golla, Kellner, Ritterswürden, Körner, Reiser, Stürzer - Fink, Widmann.

Pliening: Hainala, Fleischer, Alqadi, Schindler, Scheidweiler, Stieglbauer, König, Märkl, Nikels, Zeidler, Zerak - Borzucki .