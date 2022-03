Rinser rettet Aßlings Auftaktpunkt - „Noch das beste draus gemacht“

Viele Zweikämpfe führten Franziska Deliano (r.) und der TSV Aßling mit den Gästen der SG Fridolfing. © stefan Rossmann

Mit merklichen „Startschwierigkeiten“ und einer „chaotischen Zuordnung“ hatten Aßlings Bezirksliga-Fußballfrauen laut Co-Trainer Mario Brunner bei ihrem Punktspielauftakt zu kämpfen.

Aßling – „Unterm Strich haben wir aber noch das Beste draus gemacht“, resümierte Brunner nach der 1:1 (0:0)-Punkteteilung mit der SG Fridolfing. „Das ist aber nicht die Zufriedenheit, die wir aus der Vorrunde und den letzten Jahren kennen.“

Nur zwölf Spielerinnen standen Brunner und Chefcoach Laszlo Ziegler zur Verfügung, die erst nach dem Pausentee an Sicherheit gewannen. Sabrina Riedl bediente nach eigener Balleroberung Aßlings Chef-Knipserin Sandra Funkenhauser, die den Ball gegen zwei Fridolfingerinnen behaupten und im Fallen zum 1:0 versenken konnte (52.).

Daraufhin erhöhten die Gäste den Druck, sodass Aßlings Torfrau Miriam Rinser zunehmend in den Fokus rückte und mit vier herausragenden Rettungsaktionen lange die Null halten konnte. Bis Fridolfing nach einer Ecke, einem Abpraller und einem Missverständnis zwischen Rinser und Riedl der 1:1-Ausgleich gelang (80.). „Eine extrem unglückliche Verkettung von Zufällen“, meinte Mario Brunner zwiegespalten: „Wir bleiben am Bixe weiter ungeschlagen. Aber den Punktverlust auf das Führungsduo spüren wir in der Tabelle schon.“ (bj)

TSV Aßling: Rinser, Deliano, Loidl, Henke, Riedl, Hofmann, Voglrieder, Funkenhauser, Wimmer, Resch, Raithel; Klostermaier.