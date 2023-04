Anstoß, weiter Ball, Funkenhauser, Tor – Aßling bezwingt SG Polling dank Dreierpack der Torjägerin

Von: Olaf Heid

Sonnenschutz: Trainer Laszlo Ziegler konnte beruhigt das Spiel der Aßlingerinnen verfolgen. Der TSV siegte. © sro

Die Fußballfrauen des TSV Aßling haben den Rückstand auf Rang drei und vier in der Bezirksliga auf vier Zähler verkürzt. Im Heimspiel gegen die SG Polling/Mühldorf gelang der Elf von Trainer Laszlo Ziegler am Büchsenberg ein knapper 3:2 (2:0)-Erfolg.

Aßling – Aufregend waren vor allem die letzten drei Minuten, nachdem die Gäste aus einer Ecke den Anschlusstreffer (88.) erzielt hatten. Aber bis zum Schlusspfiff „wurde sehr viel und stark gekämpft“, lobte Ziegler. „Wir wollten uns nur auf unsere Stärken besinnen nach der langen Pause und das hat uns am Ende zum Erfolg geführt.“

Den Plan, den Gegner in bestimmten Situationen auf dem falschen Fuß zu erwischen, setzten die Aßlingerinnen ruckzuck in die Tat um. Besser gesagt: mit dem Anstoß. Sandra Funkenhauser erlief einen gezielt, lang gespielten Ball und netzte clever zum 1:0 (1.) ein. Die Führung gab den TSV-Frauen die notwendige Sicherheit. Die SG hatte man unter Kontrolle, sie wurde nur bei Standards, meistens bei Ecken, gefährlich.

Funkenhauser nutzte aber einen Stockfehler der Gäste per Alleingang zum 2:0 (42.) und legte in Hälfte zwei das entscheidende 3:1 (70.) nach. Davor hatte Polling per Weitschuss verkürzt (62.) – aus Sicht Zieglers aber irregulär aufgrund einer Abseitsposition und vorausgehenden Handspiels.

Mehr als das 2:3 ließen die Gastgeberinnen dann aber nicht zu. „Es ist schön, wenn ein Matchplan und eine Idee am Ende funktionieren“, so Zieglers zufriedenes Fazit. (ola)

Aßling: Greimel, Loidl, Deliano, Henke, Löwer, Voglrieder, Kraus, Geißinger, Funkenhauser, Weichinger, Bortenschläger; M. Limberger, Gründler, Beck, Resch, C. Limberger.