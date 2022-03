Aßling unsanft geweckt: Bezirksliga-Fußballerinnen kassieren Rückstand in der ersten Minute

Von: Wolfgang Herfort

Mit einer kalten Dusche begann die Bezirksligapartie für die Gastgeberinnen. Am Ende spielte der TSV Aßling Remis gegen die SG Polling-Mühldorf.

Aßling - „Wir waren vom Kopf her noch nicht auf dem Platz“, schilderte Aßlings Trainer Laszlo Ziegler die „kleine Reihe an Fehlern“, die bereits in der ersten Minute die Gäste-Führung gebracht hatte.

Immerhin blieben 89 Minuten, um den Schnitzer zu korrigieren. Doch „jeder der uns kennt, weiß, dass wir uns momentan mit Rückständen sehr schwer tun“, sagte der Coach. Immerhin hätten seine Mädels dann für ein ausgeglichenes Spiel sorgen können – mit mehreren Chancent zum Ausgleich. Die größte Möglichkeit bot sich den Aßlingerinnen kurz vor der Pause. Ziegler mit leichter Verzweiflung: „,Den kann man nicht, nicht rein machen! Leider aber doch.“

In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeberinnen, die nur eine Auswechselspielerin auf der Bank sitzen hatten, offensiver, Polling konterte. Hätte Veronika Brandmüller bei einem SG-Freistoß nicht glänzend pariert, die Partie wäre wohl vorzeitig entschieden gewesen (50.).

„Das 1:1 war dann eines der Marke Traumtor“, meinte Ziegler. Nach einem Einwurf wurde der Ball in den Rückraum abgelegt, wo Sabrina Riedl aus 25 Metern abzog und das Leder unhaltbar ins Kreuzeck des Pollinger Kastens rauschen ließ (84.).

„Ein verdientes 1:1“, so die Bilanz des Aßlinger Coaches, „unsere 89 Minuten mit großem Aufwand wurden belohnt.“ (hw)

Aßling: Veronika Brandmüller, Franziska Deliano, Patricia Henke, Sabrina Riedl, Stefanie Hofmann, Sarah Klostermeier, Sandra Funkenhauser, Anna Kirst, Vroni Gründler, Miriam Geißinger-Sowa, Carola Limberger – Lisa Geißinger.