Aßling gewinnt Krimi in Attenkirchen: Greimel glänzt bei 4:3-Erfolg

Von: Olaf Heid

Mit dem Bus auf Tour: der Aßlinger Frauen-Bezirksligist mit (hi., v.l.) Mario Brunner, Rosa Gilg, Sarah Klostermeier, Stefanie Peschke, Patricia Henke, Oli Limberger, Franzi Deliano, Lisa Geißinger, Vroni Brandmüller, Jessica Resch, Stephanie Vogelrieder, Stefanie Beck, Sophie Kreuzer, Trainer László Ziegler sowie (vo.) Anna Huber, Anni Loidl, Luise Jergens, Bine Riedl, Emilia Wimmer, Jenny Böhmer, Nicole Greimel und Sandra Funkenhauser. Foto: Verein © verein

Mit dem Bus waren die Fußballfrauen des TSV Aßling zur Bezirksliga-Partie in den Landkreis Freising gereist. Am Ende sicherte man sich einen verdienten 4:3 (1:0)-Erfolg.

Aßling – Die Hinfahrt nach Attenkirchen war stimmungsvoll, die Rückfahrt auch. „Es war eine gelungene Auswärtsfahrt“, sagte darum auch Coach Laszlo Ziegler lachend.

Dennoch sei die Mannschaft „sehr selbstkritisch“ mit der eigenen Leistung umgegangen, so der Trainer. „Wir waren so nicht zufrieden und hoffen, dass wir es gegen die drei schwersten Gegner wieder besser machen.“ Denn das sind nun Aufsteiger FC SF Schwaig (3.), SG Bad Aibling/Hohenthann (1.) und DJK Otting (2.). Da müsse man sich steigern, befand Ziegler. „Über 90 Minuten hatten wir Probleme mit dem Gegner und unserer eigenen Ordnung.“ Lediglich die Nadelstiche, die seine Elf bei der SpVgg setzte, saßen richtig.

So ging der TSV in Führung, als Sandra Funkenhauser einen zu kurzen Rückpass zur Torhüterin abfing und einnetzte (24.). Attenkirchen machte mächtig Druck, hatte einige Ausgleichschancen. Vor allem Aßlings Torhüterin Nicole Greimel hielt mit ihren Paraden bis zur Pause die Null fest.

Nach dem Seitenwechsel war sie aber beim 1:1 (48./Eva Lachner) machtlos. Dass Ziegler die zweite Hälfte als „spektakulär“ bezeichnete, lag an der Dramatik und der Torfolge. Bei einem schönen Spielzug steckt Steffi Peschke auf Funkenhauser durch – das 2:1 (55.). Emilia Wimmer erhöhte per Kopfball auf 3:1 (57.). Nach Lachners Anschlusstor (72.) kam die für Ziegler wohl spielentscheidende Szene, als Aßlings Torhüterin Greimel in der Rückwärtsbewegung „einen Kopfball aus drei Metern mit einem Wahnsinnsreflex parierte. Alle Zuschauer konnten es gar nicht glauben.“

Funkenhauser stellte mit ihrem dritten Tagestreffer auf 4:2 (82.). Attenkirchen verkürzte durch Lachner in der Nachspielzeit auf 3:4. Auch danach hatten die Gäste es Greimel zu verdanken, dass in der hektischen Schlussphase „der Ausgleich nicht gefallen ist“, lobte der TSV-Coach die Spielerin des Tages. Nach dem erlösenden Schlusspfiff war im Aßlinger Bus für Stimmung gesorgt.

Aßling: Greimel, Loidl, Henke, Riedl, Hofmann, Voglrieder, Funkenhauser, Wimmer, Jergens, Resch, Limberger; Deliano, Böhmer, Klostermeier, Geißinger. (von Olaf Heid)