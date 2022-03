Aßling stolpert in Albaching - Spitzenreiter bleibt torlos

Von: Wolfgang Herfort

Beklagt eine ganz Reihe verletzter Spieler: Aßling-Coach Aleksandar Dimitrijevic. © stefan rossmann

„Wenn der Tabellenerste beim -zwölften spielt, kann man eigentlich mit einem 0:0 nicht zufrieden ein.“ Dennoch war Aleksandar Dimitrijevic mit der Ausbeute nicht unglücklich.

Aßling - „Der Blick auf unsere Liste der fehlenden, angeschlagenen und von Corona-Nachwehen befallenen Spieler sagt alles.“

Zudem hatte die Offensive des Spitzenreiters so ihre Probleme mit dem Untergrund. „Bucklig und hart, da kannst kein Passspiel aufziehen. Spielerisch ist da nichts zu machen“, sagte der Aßlinger Coach. Dass die Gäste kaum Torchancen herausarbeiten konnten und der gegnerische Torwart einen halbwegs geruhsamen Sonntag verbringen konnte, störte Dimitrijevic aus einem einfachen Grund nur wenig. Denn Jonas Mertl zwischen den Aßlinger Pfosten entschärfte alles, was gefährlich in seinen Hoheitsbereich kam.

„Noch ist nichts verloren“, so die Bilanz des Aßlinger Coachs. „Es bleibt beim Blickkontakt mit der Kreisklasse. Mal schauen, wie der Kampf gegen Corona demnächst weitergeht.“ (hw)

Aßling: J. Mertl, S. Kerschbaumer, A. Huber, Böhm, Flo. Huber, Höge, Gruber, M. Kagermeier, Hackenberg, Heininger, Graupe – P. Kagermeier, Lampl, Meier, Knoblich, Holzmann.