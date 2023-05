Viel Courage, kein Ertrag: TSV Aßling muss sich SV Aschau/Inn II geschlagen geben

Von: Julian Betzl

Der TSV Aßling hat mit der 2:4-Niederlage im Nachholspiel am Dienstagabend beim SV Aschau/Inn II sein drittes Spiel binnen fünf Tagen absolviert.

Aßling – Die 2:3-Heimniederlage am Sonntag gegen den SC Rechtmehring hatte TSV-Trainer Klaus Sigl „einige Ausfälle“ und damit verbundene Umstellungen in seiner Startelf beschert. Unter anderem gab Reservetorhüter Florian Wieser für den verhinderten Stammkeeper Jonas Mertl sein Saisondebüt in der Aßlinger Ersten.

„Trotzdem waren wir gleich super im Spiel“, schwärmte Sigl nicht nur von der sehenswerten Kombination vom Zentrum über die Flügel, an deren Ende Samuel Wambach nur noch zum Führungstor einschieben musste (5.). Zwei, von letztlich drei, „schweren individuellen Fehlern“ in Reihen der Gäste, führten jedoch noch vor der Pause zum Ausgleich (7.) und 2:1-Führungswechsel (28.).

Der couragierte Angriffsfußball der Büchsenberger büßte auch kaum merklich von seiner Wucht ein, nachdem Filip Bachmatiuk seine zweite gelbe und damit die Ampelkarte gesehen hatte (52.). Den „jungen Kerl mit viel Potenzial“ wollte Klaus Sigl aber unbedingt in Schutz nehmen: „Er hat als gelernter Stürmer als rechter Außenverteidiger auf einer ungewohnten Position gespielt, seine Sache richtig gut gemacht, aber eben ein, zwei Stellungsfehler drin gehabt.“

In der 88. Minuten witterte Jacob Mertl einen zu kurzen Aschauer Rückpass, ließ einen Verteidiger aussteigen und belohnte sich selbst für „ein Riesenspiel als Mittelstürmer“ (Sigl) sowie sein in Unterzahl anlaufendes TSV-Team mit dem 2:2-Ausgleich. „Leider haben wir keine zwei Minuten später hinten denselben Fehler gemacht“, ärgerte sich Sigl über das 3:2 (87.), dem die SVA-Reserve noch ein weiteres Tor zum 4:2-Endstand folgen ließ (90.+1).

„Natürlich sind wir nicht glücklich über die erneute Niederlage und wollen das sicher nicht zur Serie werden lassen“, meinte der TSV-Coach auch im Hinblick auf das große Nachbarschaftsduell mit dem TSV Emmering II am Sonntag. „Trotzdem war unser Spiel eine Steigerung, was die Leistung betrifft, im Vergleich gegen Rechtmehring.“ (bj)