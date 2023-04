Jubel, Chaos und Fairplay: Spektakel zwischen TSV Aßling und SV Ostermünchen

Ihre Mühe, Ball und Punkt zu sichern hatten Aßlings (rot) Anian Magyari und Torwart Thomas Huber. sro © SRO EBERSBERG

„Wir wollten von Anfang an drauf schieben und Gas geben, sodass die Fans auch in Stimmung kommen und uns anpeitschen. Das hat dann Ostermünchen gemacht und ist verdient 1:0 (7.) in Führung gegangen“, berichtete Aßlings Reservecoach Stefan Holzmann aus den ernüchternden Anfangsminuten des Heimspiels gegen den Lokalrivalen SV Ostermünchen II.

Aßling – Erst nach 20 Minuten kam sein Team besser ins Spiel und konnte nach einem Freistoß durch Filip Bachmatiuk den Ausgleich (22.) erzielen. Aus einer „chaotischen Situation“ heraus erzielte Simon Hanslmayer, der eine Verletzung seines Gegenspielers nicht wahrgenommen hatte, das 2:1 für den TSV (47.).

Daraufhin erhitzten sich die Gemüter der Gäste, bis Markus Ahammer eine zehnminütige Abkühlung vom Unparteiischen bekam. Aßling wiederum bewies Fairplay und ließ den SVO daraufhin frei aufs Tor laufen und das 2:2 (51.) erzielen. Robin Brunnthaler erhöhte traumhaft auf 3:2 (58.), aber auch der SVO konnte nochmals einnetzen und macht in der 71. Minute das Tor zum 3:3 Endstand. (pso)

Aßling II: Huber, Wieser, Lange, Ertl, Kuklok, Gruber, Höge, Brunnthaler, Magyari, Bachmatiuk, Huber; S + J Hanslmayer, Spötzl, Bechtold.