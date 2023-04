Fragwürdige Pfiffe: Aßlinger Frauen verlieren in Schechen

Von: Olaf Heid

Teilen

1:4: Die Frauen des TSV Aßling ziehen gegen den SV Schechen den Kürzeren. © S. Hecken

Eine bittere Niederlage mussten die Aßlinger Fußballfrauen in Schechen einstecken. Mit 1:4 (0:2) Toren zog der TSV in der Bezirksligapartie den Kürzeren und musste dem SVS in der Tabellen den vierten Platz überlassen.

Aßling – „Die Niederlage hat uns richtig geärgert. Wir sind gut ins Spiel gekommen, und auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt, haben wir nicht schlecht gespielt“, meinte Aßlings Teamsprecherin Patricia Henke.

Ohne den erkrankten Coach Laszlo Ziegler und einige Stammspielerinnen wurden die Gäste vom SVS überrascht. „Schechen war sehr bissig“, erläuterte Henke den 0:2-Pausenrückstand. Beim frühen, ersten Gegentreffer konnte ein weiter Ball auf die Sturmspitze nicht verteidigt werden, Melissa Schreiner traf – die Aßlingerinnen monierten vergeblich abseits (3.). Das 0:2 (Michaela Müller/39.) fiel nach einer Ecke. In Hälfte zwei wehrte sich Aßling gegen die Niederlage.

Torjägerin Sandra Funkenhauser verkürzte mit einem Alleingang auf 1:2 (53.). Aber nur sechs Minuten später war das Licht der Hoffnung schon wieder erloschen. Schechen erhielt einen Foulelfmeter zugesprochen, „auch eher fragwürdig aus meiner Sicht“, so Henke. Schreiner verwandelte zum 3:1 (59.) und legte in Minute 85 noch den vierten SVS-Treffer nach. „Wir waren halt gezwungen, hinten aufzumachen. Und unser Risiko wurde leider durch einen weiteren Gegentreffer belohnt“, bedauerte die Aßlinger Sprecherin.

Das TSV-Team hat nun Osterpause und kann wieder frische Energie tanken. Es ist erst wieder am 22. April im Heimspiel gegen die SG Polling/Mühldorf im Einsatz. (ola)

Aßling: Greimel, Loidl, M. Limberger, Henke, Löwer, Krumay, Kraus, Geißinger, Funkenhauser, Wimmer, Bortenschlager; Beck, Geißinger-Sowa, Huber.