Mertl-Show und später Abgang: Aßling unterliegt Tabellenführer Babensham nur knapp

Von: Julian Betzl

Tabellenführer Babensham konnte seine Spitzenposition durch den Sieg gegen Aßling ausbauen. © Andreas Hirschberger

Ausgerechnet vor dem Besuch des souveränen Tabellenführers in der A-Klasse 3 (Inn/Salzach) musste Aßlings Coach Klaus Sigl den Ausfall von sieben Kaderspielern kompensieren.

Aßling – Allerdings zeigte sich sein Rumpfkader sehr konkurrenzfähig und lieferte dem TSV Babensham einen heißen Tanz am Büchsenberg, der durch den Gästetreffer von Tobias Aimer eröffnet wurde (14.).

„Die Einstellung passt und auch im Spielaufbau haben wir uns verbessert“, konnte Sigl seinem Team nur wenig ankreiden. Denn die Reaktion auf den Rückstand stimmte: Julian Winkler dribbelte mit viel Tempo in den Gästestrafraum und traf mit seinem schwächeren rechten Fuß ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (22.).

Zehn Minuten vor dem Pausentee startete allmählich die große Jonas-Mertl-Show. „Jonas war heute echt überragend und hat drei, vier Hundertprozentige gerettet“, wurde Aßlings Nummer Eins von Mitspieler Stefan Holzmann genauso komplimentiert wie von Coach Sigl, der Mertl das Prädikat „herausragend“ verlieh.

Dreimal rettete Mertl das 1:1 in die Halbzeit und bekam in der Folgezeit noch mehrfach Unterstützung von seinem Aluminiumrahmen. Auch beim 1:2 (67.) prallte der Ball an beide Aßlinger Pfosten, bog letztlich aber doch in Richtung Tornetz ab. Näher als dem Außennetz bei Julian Winklers Versuch (84.) kamen die Platzherren dem erneuten Ausgleich nicht mehr.

In den Tiefen der Nachspielzeit wurde Klaus Sigl vom Unparteiischen noch des Sportplatzes verwiesen. „Es sind aber keiner Beleidigungen oder sowas gefallen. Am Ende hat der Coach dann wohl selber gesagt, dass er jetzt besser geht“, berichtete TSV-Sprecherin Sophia Hupfauer. (bj)

TSV Aßling: Jo.+Ja. Mertl, Mitterhofer, Huber, Spötzl, P+M Kagermeier, Lampl, Hackenberg, Wambach, Winkler; Holzmann, Brunnthaler.