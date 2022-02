Funkenhauser bringt Aßlings Fußballerinnen auf die Siegerstraße - Grafing mit „viel Leerlauf“

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Überzeugten beim 3:0-Testspielsieg gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling: Die Frauenfußballerinnen des TSV Aßling. © TSV Aßling/David Urban

Auch die Fußballerinnen im Landkreis Ebersberg bereiten sich auf die Rückrunde vor. Die Testspiele des TSV Aßling und TSV Grafing im Bericht:

TSV Aßling: Gelungener Test gegen Kreisklassisten

Mit einem 3:0-Erfolg haben die Frauenkickerinnen des TSV Aßling das kurzfristig vereinbarte Testspiel beim TSV Hohenbrunn-Riemerling gewonnen. „Obwohl einige Spielerinnen auf ungewohnter Position spielen mussten, war es eine sehr gute Leistung von der Mannschaft“, freute sich Coach Laszlo Ziegler über die Vorstellung seiner Schützlinge. Man habe den Gegner aus der Kreisklasse zu zahlreichen Fehlern zwingen können, woraus auch zwei Tore resultierten. Für beide war letztlich Sandra Funkenhauser zuständig (17./47.). Positiv aus Sicht des Bezirksliga-Vierten: Auch die Standards brachten Gefahr fürs gegnerische Tor und den dritten Streich der Büchsenbergerinnen – Sandra Klostermeier erhöhte auf 3:0 (60.). „Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen und die Mannschaft spielen zu sehen“, so Ziegler zufrieden. hw

Aßling: Miriam Rinser, Franziska Deliano, Annemarie Loidl, Patricia Henke, Lisa Geißinger, Stefanie Hofmann, Sarah Klostermeier, Sandra Funkenhauser, Lina Raithel, Miriam Geißinger-Sowa, Carola Limberger – Veronika Gründler, Jessica Resch.

TSV Grafing: Probleme in allen Bereichen

„Beiderseits nicht berauschend“, so die Bilanz von Grafings Frauencoach Robert Haseitl nach dem Testkick beim SC Pöcking (Elfter Bezirksliga 02, Zugspitze). Der TSV-Trainer konstatierte bei der 2:3 (1:2)-Niederlage „manchmal ein bisschen viel Leerlauf und noch Abstimmungsprobleme in allen Bereichen“. Pöcking sei „klar besser“ ins erste Spiel nach der Winterpause gekommen und „war auch um das eine Tor besser“. Grafing hätte aber einige gute Szenen gehabt: „Vor allem die beiden Tore von Elisabeth Oswald (17.) und Kathi Maier (83.) waren wirklich stark gespielt“, so Haseitl.

Grafing: Alina Vogel, Hannah Hüttemann, Anna Teuschler, Iris Cuka, Lena Huber, Elisabeth Oswald, Johanna Garnreiter, Eva Bürgmayr, Sandra Moleh, Maria Riedl – Lena-Marie Hemmers, Veronika Köll, Julia Brandl, Andelika Matijevic. hw