„Jeder Trend ist ja auch da, um ihn zu brechen“: TSV Aßling selbstbewusst vor Duell mit Hohenthann

Von: Julian Betzl

Aleksandar Dimitrijevic zeigt seinen Aßlingern den Weg. © stefan rossmann

Die Aßlinger Fußballherren befinden sich „aktuell auf einer Achterbahnfahrt“, wie TSV-Trainer Aleksandar Dimitrijevic findet.

Aßling - Sieg und Niederlage wechseln sich seit nunmehr vier Ligaspielen munter ab und erschweren Dimitrijevics Prognose vor dem Prestige-Duell mit dem Tabellenzweiten aus Hohenthann. „Laut unserem Trend hat Hohenthann die drei Punkte schon sicher“, lacht Aßlings Coach eingedenk des jüngsten 5:2-Erfolgs in Waldkraiburg.

„Aber jeder Trend ist ja auch da, um ihn zu brechen.“ Nur wird dieses Unterfangen im letzten Auftritt vor der Winterpause nicht nur von sechs personellen Ausfällen auf Seiten der Heimelf erschwert, sondern auch von der mit Abstand torhungrigsten Offensive der Liga. Ganze 18 Treffer mehr (44) als die Büchsenberger haben die Gäste bereits auf dem Konto, alleine ihr Top-Torjäger Sebastian Lausch hat exakt so oft eingenetzt wie das gesamte Dimitrijevic-Team (26). „Da muss man im Zweikampf natürlich unangenehm sein und ihn keinen Ball in Ruhe annehmen lassen“, hätte sich Dimitrijevic in seiner aktiven Zeit gerade auf solche Sturm-Kaliber besonders gefreut. Unabhängig von Personalien, wollen sie den Jahresabschluss „gut hinter uns bringen“.