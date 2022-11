„Wahnsinns Potenzial“: Aßling feiert versöhnlichen Ausklang gegen Torfabrik Hohenthann

Von: Julian Betzl

Teilen

Eine zukunftsweisende Performance sah TSV-Coach Aleksandar Dimitrijevic. sro © SRO EBERSBERG

Der TSV Aßling hat den TSV Hohenthann ausbremsen können. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand holte die Dimitrijevic-Elf einen Punkt.

TSV Aßling – TSV Hohenthann 1:1

Während die Aßlinger Fußballer ihrem Spielertrainer bereits die letzten Liter Warmwasser wegduschen, nimmt sich Aleksandar Dimitrijevic am Aufgang zum Vereinsheim noch ein paar Minuten Zeit. Eingemummelt in eine Stadionjacke lässt er warmen Zukunftsgedanken fließen: „Wenn diese Jungs regelmäßig da sind, hat der Verein in den nächsten Jahren ein Wahnsinns Potenzial!“

Aßlinger Chefcoach begeistert: „Wir haben als Mannschaft brutal gefightet“

Als hätten sie‘s gehört, stoßen hinter dem gekippten Aßlinger Kabinenfenster die Bierflaschen zusammen. Dabei fühlt sich das 1:1-Remis gegen den TSV Hohenthann für Dimitrijevic kurz nach Spielende nicht nach einem Sieg-Prosit an. „Wir waren eher am Dreier dran und hätten auf vier Punkte an Hohenthann rankommen können.“ Andererseits: Dass man der Torfabrik der Liga bei sieben Absenzen aus dem Stammkader mehr als nur Paroli bieten konnte, macht den Coach schon stolz. „Wir haben als Mannschaft brutal gefightet, auch nach dem Elfmeter nicht aufgehört und hatten sie dann bis auf zwei, drei Chancen im Griff.“

Nur in den zehn Anfangsminuten war den arg verjüngten Aßlingern ihre Unerfahrenheit anzumerken, doch konnten die Gäste aus ihrer Drangphase kein Kapital schlagen. Hohenthann ging zwar durch ihren vom Elfmeterpunkt erfolgreichen Top-Torjäger Sebastian Lausch in Führung (25.), fand aber nicht mehr zur stringenten Anfangslinie zurück und zeigte sich speziell bei den von Yannick Lampl hervorragend getretenen Standardsituationen unsicher. Folgerichtig zappelte eine Lampl-Ecke mit dem Pausenpfiff zum 1:1-Ausgleich im Gäste-Netz.

TSV Aßling denkt über Neuzugänge nach

„Für Hohenthann war der Punkt zu wenig, für uns ein versöhnlicher Abschluss vor der Winterpause“, fasst Dimitrijevic die zerfahren-kampfbetonte und torlose zweite Hälfte zusammen. Bei allem Lob für diesen Auftritt, fällt sein Halbjahres-Fazit auf dem Weg in Richtung der kalten Dusche weniger euphorisch aus: „Die Mannschaft hat unter ihren Möglichkeiten gespielt.“ An der Aßlinger Ergebnis-Achterbahn soll sich im neuen Jahr was ändern. Sei es durch eine verbesserte Trainingsbeteiligung. „Oder durch Neuzugänge“, raunt der Trainer. (bj)

Aßling: Sobotta, Mitterhofer, Huber, Lange, P+M Kagermeier, Y.Lampl, Ja.Mertl, Hupfauer, Heininger, Mayer; Brunnthaler, Hackenberg, Dimitrijevic.