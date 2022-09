Blitzschnell abgezogen: Aßling holt Punkt in der Nachspielzeit

Von: Olaf Heid

Augen zu und durch, heißt es personalpolitisch aktuell für Jenny Böhmer und ihre TSV-Teamkolleginnen. sro © SRO EBERSBERG

Die Fußballerinnen des TSV Aßling haben sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt gesichert. Gegen den TSV Neubeuern stand es am Ende 1:1.

Aßling – In einem Bezirksliga-Nachholspiel beim TSV Neubeuern haben sich die Aßlinger Fußballerinnen durch ein 1:1 (0:0) einen Zähler eingespielt. Coach Laszlo Ziegler lobte seine Elf: „Insgesamt ist es ein toller Punktgewinn für uns. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung“, betonte er.

Denn die Gäste mussten vor dem Anpfiff weitere drei Ausfälle (Resch, Henke, Jergens) verkraften. Nur eine B-Juniorin saß noch auf der Ersatzbank. „Neubeuern war sehr stark besetzt und machte von Anfang an jede Menge Druck, den wir aber in der letzten Kette stark verteidigt haben“, wusste der Aßlinger Coach, dass er sich auf seine Abwehr verlassen konnte. Und vorne ließ Sarah Klostermeier nach einer Ecke eine große Chance sausen und donnerte zudem den Ball bei einem Alleingang an den Pfosten.

„.. und dann bekommen wir mit der ersten Torchance das 0:1 mit einem Konter.“

In Durchgang zwei ging man ein bisschen mehr Risiko und „dann bekommen wir mit der ersten Torchance das 0:1 mit einem Konter“, sagte Ziegler kopfschüttelnd. Sophia Stadler traf aus 25 Metern über Torhüterin Nicole Greimel (68.). Doch der Rückstand war nur zwei Minuten später schon wieder ausgeglichen. Torjägerin Sandra Funkenhauser nutzte einen Gassenpass von Miriam Geißinger-Sowa und netzte von der Strafraumkante aus blitzschnell ein (70.).

Zwei Möglichkeiten ließen die Aßlingerinnen noch liegen und Greimel fischte einen tückischen Ball aus dem Eck. Es blieb beim 1:1.

TSV Aßling: Greimel, Loidl, Deliano, Riedl, Voglrieder, Klostermeier, Funkenhauser, Wimmer, Gilg, Geißinger-Sowa, Limberger; k.A. (Kaltner). (ola)