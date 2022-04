„Wir haben es uns selber schwer gemacht“: TSV Aßling nach Pleite in Bad Aibling bedient

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Ist nach der Niederlage beim TuS Bad Aibling II enttäuscht: Aßlings Trainer Laszlo Ziegler. © Stefan Rossmann

Die Fußballerinnen des TSV Aßling haben ihr Auswärtsspiel beim TuS Bad Aibling II mit 1:2 verloren. Trainer Laszlo Ziegler ist dementsprechend enttäuscht.

Enttäuschend verlief der jüngste Auswärtsauftritt der Aßlinger Bezirksliga-Fußballerinnen. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben es uns selber schwer gemacht“, klagte Trainer Laszlo Ziegler. Dabei hatte man sich gegen den Abstiegskandidaten weit mehr ausgerechnet.

Doch mit der einzigen Chance, die man dem TuS in der ersten Halbzeit gestattete, fing sich Aßling prompt das 0:1 ein (21.). Zugleich der Pausenstand. „Dabei hatten wir die besseren Chancen“, so Ziegler, doch entweder wurden Ball oder Ziel verfehlt. Sarah Klostermeier traf nur die Latte. Während sich die Gäste vor dem Seitenwechsel schwer getan hatten, überhaupt in die Aiblinger Hälfte zu kommen, lief es danach besser. „Eine gute Leistung“, attestierte Ziegler seinem Team. Den Ausgleich habe man allerdings geschenkt bekommen, da die TuS-Keeperin den Ball von Stephanie Voglrieder durchrutschen ließ (57.). Dann allerdings Pech, dass eine Elfer-Entscheidung zurückgenommen wurde. Aiblings zweite Chance, ein „klarer Strafstoß“, brachte Aßling wieder in Rückstand (68.). Bei zwei Standards, die das verdiente Remis gebracht hätten, fehlten dann Glück und Können.

Ziegler tat es leid, den Grafingern im Abstiegskampf keine Schützenhilfe geleistet zu haben. „Ich hoffe, sie schaffen es aus eigener Kraft. Denn ein Derby ist immer eine mega Sache.“ (Wolfgang Herfort)

TuS Bad Aibling II – TSV Aßling 2:1

Aßling: Veronika Brandmüller, Franziska Deliano, Patricia Henke, Sabrina Riedl, Lisa Geißinger, Sarah Klostermeier, Sandra Funkenhauser, Veronika Weichinger, Jessica Resch, Carola Limberger, Lina Raithel – Annemarie Loidl, Stephanie Voglrieder, Veronika Gründler.