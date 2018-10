Aßlings Schmidt knallhart: „Können froh sein, dass es nur 0:3 ausging“

Deutliche Niederlage gegen den TV Obing

von Olaf Heid

Robert Schmidt, Aßlings Fußball-Abteilungsleiter nimmt nach der 0:3-Niederlage gegen den TV Obing kein Blatt vor den Mund und legt den Finger direkt in die Wunde.

TV Obing - TSV Aßling 3:0

„Ohne nennenswerte Torchance und irgendwie ohne Plan, wie man den Obingern an diesem Tag beikommen könnte, konnten wir am Ende noch froh sein, dass es nur 0:3 ausging.“ Aßlings Fußball-Abteilungsleiter Robert Schmidt legte den Finger direkt in die Wunde. Mit dem 0:1 (2.) begann das Übel für zu pomadig agierende Gäste, die bis zur Pause noch zwei Gegentreffer kassierten (34./43.). Obing verschoss noch eine Strafstoß, ansonsten verhinderte Aßlings Keeper Jonas Mertl eine höhere Pleite. „Es war ein gebrauchter Tag für den TSV“, meinte Schmidt. Beispiel: Zur Halbzeit wurde „zum ersten Mal in seiner Karriere“ Kapitän Jakob Gruber ohne Verletzung ausgewechselt. „Es hätte jeden anderen genauso treffen können.“

Aßling: Mertl, Schmidt, Huber, Gruber, Spötzl, Graupe, Hainthaler, Lampl, Kuklok, Palmhöfer, Limberger, Stacheter, Gackstatter.