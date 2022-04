Derby aus dem Kuriositätenkabinett: Kleine Eber besiegen FC in Sieben-Tore-Spiel

Jubel der Ebersberger TSV-Kicker im Lokalderby gegen den „Club“. © stefan rossmann

Die Kreisstadt Ebersberg hat ihren rechtmäßigen Stadtmeister gekürt. Jedenfalls im Herrenfußball und zumindest in der Kreisklasse 6.

Ebersberg – Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel gewinnt die Kreisliga-Reserve des TSV Ebersberg im Rückspiel mit 4:3 (3:2) gegen den FC Ebersberg und trägt den inoffiziellen Titel nun mindestens bis zum Saisonende.

„Total euphorisch“, versuchte Sieger-Coach Manuel Markio diese Fußball-Vorstellung aus dem Kuriositätenkabinett halbwegs zu sortieren: „Krass, wie gut wir ins Spiel reingekommen sind. Dann wurde es richtig komisch, am Ende wilder als am Anfang. Über das gesamte Spiel haben wir den Sieg aber doch verdient.“ Es mutete zunächst fast arrogant an, wie der „Club“ in der Anfangsphase im und um den eigenen Strafraum agierte. „Da haben wir unseren Mitspielern ja gegenseitig Aufgaben gestellt“, war FCE-Spielertrainer Dominik Pries fassungslos ob der großzügigen Einladungen an die Eber. Zwei davon nahm Fabian Hartl dankbar-lässig mit dem Innenspann an. Für Pries passte das Comeback seiner Elf jedoch genauso gut in die allgemein „vogelwilde Anfangsphase“. Alex Ambarzumjan nutzte ein TSV-Luftloch aus, ehe sich Jan Molzbergers Flankenball unterwegs für ein Tor des Monats umentschied – 2:2.

„Gut zurückgekommen und das Spiel im Griff“, bekam die Pries-Elf quasi zum Pausentee den erneuten Rückstand, bezeichnend per Eigentor, kredenzt.

Obwohl Manuel Markio nach dem Seitenwechsel die zunehmende Stabilität und Sicherheit der Eber lobte, die maßgeblich von Sechser Lukas Schedo ausging, kombinierte der FCE den zweiten Ausgleich und Molzbergers Doppelpack heraus. Umso wichtiger „für Stadtderby und Tabelle“ sei daher die Fortune und Max Weigls Präzision im spielentscheidenden Getümmel aus TSV-Sicht gewesen. Noch eine Wendung wollte die Derby-Achterbahn nicht mehr nehmen, sodass Ex-Eber Dominik Pries eingestand: „Vier individuelle Fehler, vier Dusel-Kullertore! Diese Niederlage ist deprimierend.“ (bj)

TSV Ebersberg II – FC Ebersberg 4:3

TSV Ebersberg II: Florian Keinholz, Stefan Giglinger, Jonas Müller (90. Sebastian Volk), Jonas Weiser (23. Raul Schweizer (46. Matthias Erhard)), Amin Karkour (78. Marvin Skowronek), Fabian Hartl, Thomas Gröninger, Alex Niedermaier (89. Manuel Markio), Max Weigl, Lukas Schedo, Max Lüngen; Rainer Huber.

FC Ebersberg: Sebastian Frank, Fluri Bajramaj (46. Fabian Ferralis), Julian Stöckel, Marius Ortmann (63. Ruzhdi Krasniqi), Dominik Pries, Alex Ambarzumjan, Jan Molzberger (65. Dully Clement), Riza Terzija (65. Sebastian Huber), Linius Steinke, Kadir Kir, Kevin Keller; Dario Maric.

Tore: 1:0/2:0 Fabian Hartl (3./5.), 2:1 Alex Ambarzumjan (17.), 2:2 Jan Molzberger (33.), 3:2 Julian Stöckel (43. Eigentor), 3:3 Jan Molzberger (62.), 4:3 Max Weigl (82.).

Gelb-Rot: Ortmann (92.). Gelbe Karten: Lüngen, Gröninger, Weigl - Pries. Schiedsrichter: Sascha Achilles (Kirchheimer SC).

Zuschauer: 80.