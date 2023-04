„Großer Kampf, aber nicht unser Tag“: Ebersberg bedankt sich bei Kirchseeon und hakt Abstieg ab

Teilen

Niederlage im Lokalderby: Kirchseeon verliert gegen den TSV Ebersberg. © JS

„Wir haben heute den TSV Ebersberg zum Toreschießen eingeladen.“ Kirchseeons Trainer Günther Lehner konstatierte nach der 2:3-Niederlage im Lokalderby vor 230 Zusehern eine freundliche Teilhabe seiner Mannschaft bei den Ebersberger Treffern. „Und Ebersberg hat dann unsere Fehler gnadenlos bestraft.“

Kirchseeon – Im Lager der Kreisstädter machte derweil Christian Kebinger einen Haken hinter ein nun Nicht-mehr-Thema. „Für uns ist der Abstiegskampf damit erledigt“, so Ebersbergs erfreuter Abteilungsleiter.

Gleich mit der ersten vernünftigen Aktion ging der Gast in Führung. Unter Mithilfe des ATSV. Lehner monierte einen Stellungsfehler der Innenverteidigung, Moritz Eglseder hieß der TSV-Nutznießer (6.). „Dann haben wir mehr vom Spiel, einige gute Chancen und einen Pfostenschuss“, kommentierte Lehner den weiteren Spielverlauf. Den verdienten 1:1-Ausgleich erzielte Danny Hahne (33.).

Mit einem Doppelschlag gleich nach dem Seitenwechsel brachte dann Kapitän Maxi Volk den TSV Ebersberg auf die Siegesspur. Nach dem 1:2 in der 48. Minute brauchte Volk lediglich fünf Zeigerumdrehungen bis zu seinem nächsten Treffer.

Kirchseeons Schlussmann Kilian Stemberger fasste wohl zwei Gedanken auf einmal, dann versprang ihm auch noch der Ball. Anstelle einer geradlinigen Klärungsaktion fand das Spielgerät dann den Weg zu Volk, der über seinen Doppelpack jubeln durfte.

Die Heimelf rannte dem Rückstand lange Zeit erfolglos hinterher, ehe in der 90. Minute doch noch der Anschluss glückte. Einwechselspieler Lorenzo Roth vollendete einen langen Ball an den zweiten Pfosten in das Ebersberger Netz zum 2:3.

Und beinahe wäre dem ATSV Kirchseeon sogar noch der Ausgleich geglückt: Wiederum Roth verfehlte in der Nachspielzeit aber das Ebersberger Gehäuse. „Wir hatten mehr Ballbesitz und haben viel mehr investiert als Ebersberg. Es war ein großer Kampf, aber nicht unser Tag“, bedauerte Lehner das mangelhafte Ergebnis, nicht jedoch den Auftritt seiner Mannschaft. Und dem TSV Ebersberg genügte eine disziplinierte Vorstellung und die Cleverness bei den Kirchseeoner Fehlern. (arl)

ATSV Kirchseeon: Kilian Stemberger, Lukas Alberter, Michael Hainthaler, Loris Kormann, Lukas Bliemel, Danny Hahne, Tobias Rehm, Sebastian Mayer, Thomas Gütermann, Adrian Naumann, Maximilian Hotz, Lorenzo Roth, Simon Ohlberger.

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Ägidius Wieser, Thomas Grünwald, Simon Wiener, Michael Winkler, Timo Schaller, Florian Obermair, Maximilian Volk, Moritz Eglseder, Stefan Niedermaier, Maximilian Lüngen, Manuel Markio, Jonas Häußler, Severin Oeckl, Amin Karkour.