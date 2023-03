TSV Ebersberg: Entspannung trotz Misere – „Abstieg sollte durch sein“

Gute Miene zur Personalnot kann Eber-Kapitän Maxi Volk aufgrund des anhaltenden Höhenflugs machen. Foto: sro © sro

Nach dem Sieg in letzter Sekunde gegen die Münchener Sp.VG. legte der TSV Ebersberg in der vorgezogenen Partie gegen den N.K. Hajduk München nach und sicherte sich abermals die drei Zähler mit einem deutlichen 3:0.

Ebersberg – „Zwischendurch hatten wir einen Durchhänger und es uns selbst schwer gemacht. Aber eigentlich hatten wir vom Anfang bis zum Ende alles in Griff“, lobte Abteilungsleiter Christian Kebinger abermals eine couragierte Vorstellung.

Dabei kommt oder besser humpelt der TSV Ebersberg momentan auf dem Zahnfleisch daher. Zu allem Überfluss verletzte sich der als Ersatz für Simon Wiener gegen den MSV in die Startelf gerückte und seine Aufgabe tadellos erfüllende Innenverteidiger Dominik Häusgen auch noch beim dramatischen 3:2 und muss an der Hand operiert werden.

Eine weitere Schwächung also vor dem Spiel gegen Hajduk, in dem sich schließlich auch Michael Winkler in einer äußerst Foul-lastigen und hitzigen Partie am Kiefer verletzte. „Nach der Partie in Zorneding haben wir Gott sei Dank zwei Wochen Pause. Dann können sich die angeschlagenen Spieler erholen“, hofft Kebinger.

Denn die Ausfälle sorgen zudem für einen Engpass bei der Zweiten. Kebinger: „Für die Umstände spielen wir wirklich einen tollen Fußball momentan.“ Bei der Flutlichtpartie am Dienstagabend setzte Ägidius Wieser das erste Ausrufezeichen mit der 1:0-Führung (16.), als er den Ball nach einer schönen Kombination über Moritz Eglseder nur mehr über die Linie schob.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Timo Schaller mit einem berechtigten Strafstoß auf 2:0 (59.), ehe Eglseder – bereits in der letzten Partie zweifacher Torschütze – auf 3:0 stellte (63.). Damit fiel auch der laut Kebinger „etwas kläglich“ vergebene zweite Elfmeter von Schaller nicht ins Gewicht (69.).

In der Schlussphase erhitzten sich die Gemüter trotz des deutlichen Spielstands, Hajduks Dorde Jovic sah noch die Gelb-Rote Karte (89.). „Es waren wichtige drei Punkte gegen eine hintere Mannschaft. Auch wenn wir noch nach unten schielen, das Themas sollte durch sein.“ Mit dem Thema meint Kebinger natürlich die Abstiegsfrage. „Wir wollen einfach die Saison entspannt zu Ende spielen ohne nach unten schauen zu müssen.“ (arl)

TSV Ebersberg: Pohl, Wieser, Grünwald, Winkler, Schaller, Obermair, Volk, Eglseder, Niedermaier Spielertrainer. + A., Oeckl, Lüngen, Volkmann D.