TSV Ebersberg: Eglseder rettet Auftakterfolg gegen FC Phönix München

Von: Julian Nett

Fang mich doch! Weder Punkte noch den Ebersberger Lukas Volkmann (in Grün) bekamen die Kreisliga-Kicker des FC Phönix (blau) so richtig zu fassen. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Am Ende reichte dem TSV Ebersberg ein Tor, um die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit einzufahren. „Ein hartes Stück Arbeit“, zeigte sich Eber-Trainer Timi Tepedelen nach dem 1:0 gegen den FC Phönix München erleichtert. „Beide Mannschaften sind bis ans Maximum gegangen.“

Ebersberg – Auf dem heimischen Kunstrasen fanden die Kreisstädter besser in die von Zweikämpfen geprägte Begegnung. Mehrere Versuche fanden aber nicht ihren Weg ins Tor, selbst vom Elfmeterpunkt wollte es nicht klappen. „Wir hätten früh den Sack zumachen können“, fand Tepedelen. Kurz vor der Pause klingelte es dann doch noch: Dank des erfolgreichen Pressings, konnte TSV-Kapitän Maximilian Volk im Mittelfeld den Ball erobern und bis an die Grundlinie dribbeln. Sein Zuspiel in den Rückraum erreichte den schon in der Vorbereitung so treffsicheren Youngster Moritz Eglseder – 1:0 (44.).

Mit einer „extremen Mannschaftsleistung“ brachte der TSV den Vorsprung über die Zeit. „Vor allem nach dieser letzten Saison ist so ein Start wichtig“, erklärte Tepedelen. Nach den ersten 90 Minuten der Saison sei er „sehr zufrieden“ mit seinen Schützlingen. Auf dieser Basis gilt es nun in der kommenden Woche aufzubauen.

Denn bereits am Sonntag steht für die Tepedelen-Elf die nächste Bewährungsprobe an. Dann empfängt man den TSV Oberpframmern, der nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Grüne Heide zum Auftakt sicherlich auf Wiedergutmachung aus sein dürfte.

Ebersberg: S. Volk, Wiener, Volkmann, Obermair, Schaller, Wieser, M. Volk, Eglseder, Markio (39. Duran), Niedermaier, Lüngen (61. Winkler).