„Richtig geiler Sch...“: TSV Ebersberg kocht Ex-Profi ab - und feiert 16-Meter-Strahl

Die Eber Thomas Grünwald (M.) und Stefan Niedermaier ließen die Fortunen nicht zur Entfaltung kommen. © stefan rossmann

Den Kreisliga-Fußballern des TSV Ebersberg ist zuhause mehr als nur eine Teilrevanche für die 1:6-Hinspielpackung gegen Fortuna Unterhaching gelungen.

Ebersberg – „Die Jungs waren hinterher alle ein bisschen geknickt, müssen sich in unserer Situation aber auch mal mit einem Punkt zufriedengeben“, meinte TSV-Trainer Timi Tepedelen nach dem 1:1, von dem er sich eine mentale Signalwirkung verspricht. Denn selbst gegen den spielstarken Favoriten sei für die Kreisstädter „wieder mehr drin gewesen“.

Bis zur Pause blieb der „dominante“ Eber-Auftritt aber unbelohnt und wurde nach verunglücktem Klärungsversuch vom 0:1 durch Savio Nsereko sogar konterkariert (33.). Nach den zwei bitteren Niederlagen im Vorfeld, „war dieser Nackenschlag schon brutal für den Kopf“, richtete Tepedelen sein Team in der Kabine scheinbar erfolgreich wieder auf. „Ich war gerade erst auf dem Weg zur Bank, als Georg zum 1:1 einschießt und dachte nur: richtig geiler Sch…“ Nicht nur von Georg Münchs sattem 16-Meter-Strahl in die Torecke (48.) zeigte sich Tepedelen beeindruckt: „Ich war überrascht über den brutalen Aufwand, den wir betrieben haben.“ Als Paradebeispiel bot sich Thomas Grünwald an, der mit nur einer Ausnahme den früheren Ex-Profi und Juniorennationalspieler Nsereko „auf der Außenbahn abgekocht und abgerackert hat“.

Gerade gegen den Ball attestierte der TSV-Übungsleiter „allen Jungs eine Topleistung“, die dem zunehmenden Druck der Fortunen erfolgreich standhielt. Tepedelens Fazit: „Endlich der erste kleine Ertrag für unsere Mühen – und ganz wichtig für den Kopf.“ bj

Ebersberg: Schmidmaier, Sev. +St. Niedermaier, Grünwald, Wiener, L.+D. Volkmann, Volk, Sabatier; Ertl, Golubenko, Schlesinger, Karkour.