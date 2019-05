Interview: Baumgärtner hört in Ebersberg auf

„Eine wirklich geile Erfahrung!“

von Julian Betzl schließen

Heiko Baumgärtner gibt sein Amt als Trainer des TSV Ebersberg am Saisonende auf. Im Interview spricht der 36-Jährige über seinen Abschied und seine Zukunft.

Der 36-jährige Eber-Coach hat dem Team vergangenen Donnerstag seinen Entschluss mitgeteilt und mit der Ebersberger Zeitung über Vaterfreuden, Strukturprobleme und neuentdeckte Fußball-Romantik beim TSV Ebersberg gesprochen.

Nach eineinhalb Spielzeiten werden Sie Ihren Vertrag als Trainer beim TSV Ebersberg nicht verlängern. Hat man versucht, Sie zum Weitermachen zu überreden?

Ich will gar nicht überredet werden und auch keinen anderen Verein übernehmen. Der Hauptgrund ist, dass meine Frau und ich zum ersten Mal Eltern werden und der voraussichtliche Geburtstermin Ende August/Anfang September ist, also mitten in der Saison. Da hätte ich mich so oder so für ein paar Wochen rausgenommen, um für meine Frau und meinen Sohn da zu sein und das alles mitzuerleben. Das will ich notfalls auch länger und ohne schlechtes Gewissen tun.

Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen?

Dem Sportlichen Leiter (Zeljko Prelcec, d.Red.) habe ich es nach dem Reichertsheim-Spiel mitgeteilt, als wir rechnerisch sicher waren. Für mich persönlich zwei Wochen vorher. An dem Tag im Krankenhaus, wo ich in einer Vorbesprechung zur Geburt nicht abschalten konnte und mit meinem Kopf beim Fußballtraining war. Ich bin jemand, der etwas nur mit hundert Prozent machen kann. Wenn ich von vornherein weiß, dass das nicht möglich ist, muss ich Verein, Mannschaft und mir gegenüber auch so ehrlich und konsequent sein. Es ist ja kein Rücktritt oder Drama. Ich verlängere nur den Vertrag nicht.

Baumgärtner macht sich für Ausrüstung der Spieler stark

Eine Rückkehr ist also möglich?

Man soll im Fußball ja niemals nie sagen. Aber es ist jetzt nicht der Plan. Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, deswegen wird auch ein Nachfolger kommen, dem ich alles Gute wünsche. Ich hoffe, dass er das weiterführt, die Mannschaft weiterentwickelt und an den anderen Themen dranbleibt.

Sie sprechen von strukturellen Veränderungen in der Fußballabteilung?

Ja, dabei geht‘s mir in erster Linie darum, dass die Spieler ein bisschen was zurückbekommen müssen, für das was sie tun. Da geht es nicht um große Geldsummen, sondern um Ausstattung wie Fußballschuhe und Trainingsklamotten. Und eine persönliche Punktprämie, die in dieser Branche halt auch in den untersten Ligen gang und gebe ist, wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Diese Saison haben wir davon, abgesehen von einer Teamprämie, leider nicht wirklich etwas umsetzen können.

Wieso war Ihnen das ein so großes Anliegen?

Weil ich wahnsinnigen Respekt davor habe, was die Jungs hier leisten. Als einziges Team spielen sie in der Bezirksliga für lau, bringen selbst noch Geld für Trainingsklamotten usw. mit und zerreißen sich trotzdem, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Für das stehen wir auf Platz sechs gerade richtig gut da. Jetzt bist du der Bezirksliga-Dino. Aber wenn du dich nicht weiterentwickelst oder stillstehst, darauf hoffst, dass die treuen Jungs eh bleiben…

„Hier ist mehr drin als Bezirksliga“

…wird es in Ebersberg nie einen Weg zurück in die Landesliga geben?

Meine Gedanken waren: Letztes Jahr Klassenerhalt, dieses Jahr im Mittelfeld etablieren und nächstes Jahr die Top-Fünf angreifen. Ich bin absolut der Meinung, dass hier mehr drin ist als Bezirksliga. Aber nur, wenn wirklich alle diesen Wunsch haben und entsprechend mitarbeiten. Da bin ich hier nicht auf Abneigung gestoßen, hatte aber auch nicht das Gefühl, dass man es auf Biegen und brechen will.

Ihre größten sportlichen Herausforderungen in gut eineinhalb Jahren TSV?

Ich bin damals gerade mit dem Hausbau hier fertig geworden. Zwei Wochen später ein Team zu übernehmen, das davor sieben Spiele nicht gewonnen hat und auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, war eine brutale Herausforderung. Auch die Jungs wieder in die Spur zu bringen und den Klassenerhalt mit diesem Kader zu realisieren.

Das gelang diese Saison deutlich entspannter, oder?

Die Vereinsführung wollte eine sorgenfreie Saison und die haben wir geliefert. Auch mit Highlights wie Tabellenführung, dem gebrochenen Volksfest-Fluch oder gewonnenem Spinnradlcup. Zusammengefasst war es emotional schon ein wirklich krasses Erlebnis mit den Jungs. Und vom Budget her, mal wieder back to the roots.

„Das ist für eine Bezirksliga-Mannschaft Wahnsinn“

Kein Vergleich zu Ihrer Zeit in Heimstetten…

Im Nachhinein will ich aber keine Minute mit den Jungs und auch den „Voigas-Ebern“ missen. Man belächelt sowas immer, aber das sind Männer, die auch etwas anderes zu tun haben und uns trotzdem bei weiten Strecken und in jeder Situation unterstützt haben. Das ist etwas Außergewöhnliches, das ich wirklich zu schätzen weiß.

Würden Sie ihre Ebersberger Zeit als Erfolg betrachten?

Definitiv. Die Ziele, die wir uns gesteckt haben, haben wir mit einem wahnsinnig emotionalen Klassenerhalt erreicht, bzw. diese Saison sogar übertroffen. Es ist ja immer die Frage: Was hast du zur Verfügung und wo willst du hin? Wir haben einen 19-Mann-Kader inklusive Perspektivspieler und Torhüter. Das ist für eine Bezirksligamannschaft Wahnsinn.

Inwiefern hat Sie diese Erfahrung als Trainer verändert?

Ich hatte bisher bei allen meinen Teams das Glück, dass es immer gute Jungs waren, die aber entsprechend dafür entlohnt wurden. Leider geht es im Fußball aber viel zu viel um dieses Thema. Hier haben mir die Jungs gezeigt, dass sie sich den Arsch aufreißen, angeschlagen spielen, auch wenn sie nach der Saison keinen Cent mehr dafür auf dem Konto haben. Herz und Leidenschaft, so wie ich es von den Jungs hier erlebt habe, waren eine wirklich geile Erfahrung.

Ab Sommer „mit den Voigas-Ebern“ auf der Tribüne

Klingt, als hätten Sie in Ebersberg eine Art Fußball-Romantik für sich entdeckt.

Absolut. Das muss man wirklich so sagen. Mit 0,0 Budget nach drei Spieltagen auf Platz eins zu stehen und zu sehen, wie sich die Jungs und die Fans freuen und stolz drauf sind, habe ich so schon lange nicht mehr erlebt.

Wie lässt sich diese Bindung ab Sommer fortsetzen?

Ich werde weiterhin Spiele vom TSV anschauen. Gemütlich mit den „Voigas-Ebern“ auf der Tribüne und einem Bierchen in der Hand. Auch so bleibe ich mit einigen privat in Kontakt, weil sich über die Zeit mehr als eine Trainer-Spieler-Beziehung entwickelt hat. Der ein oder andere Freund ist schon dazugekommen.

Also: Einmal Eber immer Eber?

Bleibt auf jeden Fall im Herzen. Schreibt man nicht umsonst. Es war eine sehr emotionale und turbulente Zeit.

Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft im Fußball?

Wenn im Winter privat alles passt, kann ich mir schon wieder einen Trainerjob vorstellen. Da muss aber erstens die Truppe passen und zweitens muss sich der Verein weiterentwickeln wollen. Da ist die Liga zweitrangig. Aber im Normalfall ab der Bezirksliga. Da bin ich aktuell noch zu ehrgeizig und werde jetzt auch in meiner Freizeit bei der Bayerischen Auswahl als Co-Trainer mithelfen und vor allem mal in Ruhe Spiele anschauen. Es gibt ja nichts besseres als Trainer zu sein. Die Leidenschaft, das Feuer bei den Spielern zu wecken, zu sehen, das sich etwas entwickelt. Da gibt es nix geileres. Nur eines in meinem Leben ist wichtiger: Meine Familie.