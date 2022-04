TSV Ebersberg II: Bastel-Truppe fordert Liga-Primus trotz grotesker Spielerrekrutierung

Teilen

Manuel Markio kriegt kaum genug Spieler für die Reserve des TSV Ebersberg zusammen. © s. rossmann

Der TSV Ebersberg II empfängt den Tabellenführer Grüne Heide Ismaning. Trainer Markio kriegt kaum eine Mannschaft auf die Beine gestellt.

TSV Ebersberg II – Grüne Heide Ismaning 19:30 Zweimal haben die scheinbar unbesiegbaren Ismaninger zuletzt die Punkte geteilt. „So überragend, wie man noch in der Winterpause gedacht hat, spielen die nicht“, findet auch Manuel Markio. Gleichwohl fehlt Ebersbergs Spielertrainer jegliche Grundlage, „um eine große Kampfansage“ vor dem heutigen Aufeinandertreffen an den Ligaprimus zu adressieren.

Zu groteske Züge hat die Spielerrekrutierung in der Eber-Reserve inzwischen angenommen. 0:4-Packungen gegen den Letzten sind die Konsequenz. „Die Qualität fehlt uns ja schon seit Saisonbeginn“, so Markio, „aber jetzt fehlen einfach die Leute, zumal wir parallel alles versuchen, um unsere Erste irgendwie in der Kreisliga zu halten.“

Zu ehrgeizig, um einfach abzuschenken, will Markios Bastel-Truppe „die Power der Leute bündeln, die noch mitziehen“ und gegen Ismaning überraschen. bj