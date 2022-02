„Wir können keine ambitionierteren Ansprüche stellen“ - TSV Ebersberg II kämpft um den Klassenerhalt

Tanz mit dem Ball: Ebersbergs Manuel Markio. © SRO EBERSBERG

Die Reserve des TSV Ebersberg steht nach dem Abschluss der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz. Trainer Manuel Markio will den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Ebersberg – Von den Fußballern aus der Kreisstadt kommen in diesem Winter leise Töne. Beide Herrenmannschaften des TSV Ebersberg kämpfen um den Klassenerhalt. Während die Erste in der Kreisliga knapp über den Abstiegsrängen überwinterte, stellt sich die Lage für die Zweite noch bedrohlicher dar. Das Team von Manuel Markio ging als Vorletzter der Kreisklasse 6 (Kreis München) in die Winterpause.

„Unser Fokus liegt ganz klar auf dem Nichtabstieg. Wir können keine ambitionierteren Ansprüche stellen“, sagt Markio. Gemeinsam mit den Spielern der ersten Garnitur wird seit geraumer Zeit für den Klassenerhalt geschwitzt. „Auch in der Hinrunde war separates Training nicht möglich. Das sind wir also gewohnt“, so Markio weiter.

Die Pandemie gepaart mit Verletzungspech stellten den ohnehin dünn besetzten Kader vor große Probleme. „Wir waren quasi ständig auf Spielersuche. Für die kommende Saison kommen einige Jungs aus der A-Jugend heraus. Bis dahin müssen wir durchhalten“, gibt sich Manuel Markio kämpferisch.

Durchhalten und im Idealfall die Liga halten, so lautet die Wunschvorstellung bei den Kreisstädtern. Dafür möchten die Ebersberger nichts dem Zufall überlassen. Geplant sind ein Trainingswochenende zu Hause und Mannschaftsgeist fördernde Teamevents. „Wir wollen uns bestmöglich vorbereiten“, kündigt Markio an.

Eine gewichtige Rolle könnte dabei der vereinseigene Kunstrasenplatz spielen. Auch bei widrigen Wetterbedingungen ist für den TSV koordiniertes Training möglich – ganz im Gegensatz zur Situation bei dem ein oder anderen Ligakonkurrenten. „Das könnte eventuell ein kleiner Vorteil für uns sein“, hofft der TSV-Coach. (Florian Hennig)

Vorbereitungsspiele

19. Februar, 15 Uhr gg. FC Lengdorf II; 26. Februar, 15 Uhr gg. SV Großköllnbach II; 5. März, 14.30 Uhr beim TSV Grafing II.