Reserve des TSV Ebersberg bleibt dran – Zweikampf um Rang 3

Trainer Manuel Markio schielt mit seiner Mannschaft noch auf den dritten Platz der Tabelle. © Rossmann

Die Reserve des TSV Ebersbergs siegt erneut und nimmt weitere drei Punkte mit. Zum letzten Spieltag möchten die Eber noch Dritter der Tabelle werden.

Eine deutliche Verbesserung sah Ebersbergs Trainer Manuel Markio am Dienstagabend in Dornach. „Gegen Moosach war es ein grauenhaftes Spiel, auch wenn wir gewonnen haben. Da hatten wir gefühlt neun Verteidiger und drei Torhüter auf dem Platz.“ In der Nachholpartie agierten die Eber vielleicht auch wegen einiger Nachwuchsspieler weitaus gefälliger.

„Wir schauen schon, dass wir vielleicht noch Dritter werden“, verbleibt für Markio noch ein Saisonziel. Marvin Skowronek brachte die Grün-Weißen in Front (9.). Engin Bagci glich aus (62.). Für den Ebersberger Sieg sorgte Florian Fischer mit einem traumhaften Schlenzer aus 25 Metern Distanz ins Dornen-Tor (87.). (arl)

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Albrecht, Mück-Thum, Köckeis, Piric, Skowronek, Gröninger, Häusgen, Schedo, Schmidt, Schlesinger, Fischer, Jacob, Müller.