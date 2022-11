TSV Ebersberg erwartet den TSV Ottobrunn – eine Frage der Cleverness

Wollen heute den nächsten Gegner zu Fall bringen: Max Volk (hi.), Florian Obermair und ihr TSV Ebersberg. © sro

Um 20 Uhr empfängt Fußball-Kreisligist TSV Ebersberg heute Abend im heimischen Waldsportpark den TSV Ottobrunn zu einer Nachholpartie vom vergangenen Wochenende.

Ebersberg – Dort war der gesamte Herrenbereich bei der Durchführung einer großen Mottoparty in der Ebersberger Volksfesthalle involviert und fand verständlicherweise keine Zeit zum Kicken.

„Wir sind noch im Soll“, zeigt sich TSVE-Abteilungsleiter Christian Kebinger trotz der fehlenden Siege zuletzt noch entspannt. „Zamdorf war schlecht, in den anderen Partien fehlte uns die Cleverness.“ Zudem war auch Abwehrchef Simon Wiener gezwungenermaßen zum Zuschauen verurteilt – dessen Rotsperre läuft nun mit der Partie gegen Ottobrunn ab. In gewissen Situationen hätten sich die Ebersberger laut Fußballchef Kebinger auch etwas besser anstellen können, zudem machte sich auch das Fehlen zusätzlicher Leistungsträger neben Wiener bemerkbar.

Aber mit dem einen oder anderen Sieg aus den restlichen vier Begegnungen vor der Winterpause wäre der TSVE-Funktionär zufrieden. Sechs Punkte sind nun also das erklärte Ziel aus den Partien gegen Ottobrunn, den SV Heimstetten II, FC Phönix und TSV Oberpframmern. Dabei wird die für kommenden Samstag in Heimstetten angesetzte Partie eventuell in Ebersberg mit dem Tausch des Heimrechts ausgetragen. „Um das kümmert sich aber Timi Tepedelen in Absprache mit den Heimstettenern“, erläutert Kebinger. (arl)