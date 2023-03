Großer Tag für „Big Moses“: Elgseders Lupfer beschert Ebersberg späten Erfolg gegen Münchner SpVgg

Matchwinner in Grün: Moritz Eglseder (l.) bescherte seinem Ebersberger Team das Glücksgefühl in Minute 97. Foto: sro © Stefan Rossmann

Die wirklich allerletzte Aktion in der siebenminütigen Nachspielzeit brachte für den TSV Ebersberg doch noch den Sieg über die Münchener Spielvereinigung.

Ebersberg – Moritz Eglseder, Spitzname „Big Moses“, überlupfte seinen Gegenspieler, zog mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß aus etwa 20 Metern Torentfernung ab und traf wunderbar ins Eck zum leidenschaftlich bejubelten 3:2-Sieg.

Die lange Nachspielzeit hatten sich die Gäste mit übertriebenem Zeitspiel redlich erarbeitet. Damit avancierte der zweifache Torschütze Eglseder natürlich zum Matchwinner für die Grün-Weißen, nachdem der Rechtsfuß bereits das 1:0 (20.) für Ebersberg erzielt hatte. Und auch hier nutzte Eglseder laut Liveticker seine „linke Zauberklebe“ aus Strafraumdistanz und brachte den Ball im Torwarteck unter.

Bei der Partie gegen die abstiegsbedrohten Münchner musste Trainer Timi Tepedelen auf mehrere Stammkräfte verzichten. Vor allem der Ausfall von Simon Wiener schmerzte, doch sein Ersatzmann Dominik Häusgen lieferte im Verbund mit Timo Schaller in der Innenverteidigung nach den Worten von Abteilungsleiter Christian Kebinger „ein super Spiel ab.“

Überhaupt sei der Ebersberger Kampfgeist diesmal im Gegensatz zum Baldhamer Spiel belohnt worden. „Wir können mit allen in der Liga mithalten“, sieht also Kebinger die Konkurrenzfähigkeit auch in den oberen Tabellenregionen gegeben. Die Eber-Führung baute Michael Winkler wiederum per Distanzschuss aus (26.).

„Leider haben wir es uns selbst schwer gemacht und den Gegner durch Unachtsamkeiten wieder ins Spiel gebracht“, ärgerte sich Kebinger über eine unkonzentrierte Phase kurz vor dem Seitenwechsel. „Eigentlich hätten wir den Sack schon viel früher zu machen müssen.“ Stattdessen stellten Izzet Akyüz (40.) und Ufuk Biberoglu (45.) wieder alles auf Anfang. Im zweiten Durchgang berannten die Eber ab der 60. Minute das Gästetor vehement, doch ohne Torerfolg. Bis zur 97. Minute. (arl)

Ebersberg: Pohl, Wieser, Grünwald, Häusgen, Winkler, Schaller, M. Volk, Eglseder, Niedermaier, Oeckl, Lüngen, Obermair, D. Volkmann.