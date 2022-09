TSV Ebersberg gegen SC Baldham-Vaterstetten: „Wir stehen für Spektakel!“

Von: Julian Betzl

Teilen

Der TSV Ebersberg empfängt den SC Baldham-Vaterstetten zum Kreisliga-Derby. © SRO EBERSBERG

Es ist einmal wieder Derbytime im Landkreis Ebersberg: Der TSV Ebergsberg empfängt den SC Baldham-Vaterstetten zum Kreisliga-Derby.

Ebersberg – In den vergangenen zehn Jahren sind sich die beiden Landkreis-Rivalen 18 Mal auf dem Rasen gegenübergestanden. Allerdings liegt das bisher letzte Liga-Duell drei Jahre zurück. Bedauerlicherweise muss man konstatieren: Die Erfolglosigkeit hat die einstigen „Bezirksliga-Dinos“ nun wieder zusammengeführt. Erfreulicherweise bekommen die Fußballfans am 3.

TSV Ebersberg gegen SC Baldham-Vaterstetten: Derby-Comeback - Grün gegen Rot

Spieltag der Kreisliga 3 die Paarung TSV Ebersberg gegen SC Baldham-Vaterstetten nicht altbacken aufgewärmt, sondern Liga-frisch serviert. Endlich heißt es am Samstag um 15.30 Uhr im Ebersberger Waldsportpark wieder: Grün gegen Rot! Die Ebersberger Zeitung hat mit den beiden Mannschaftskapitänen Maxi Volk (Ebersberg) und Roman Krumpholz (SCBV) vor dem Wiedersehen gesprochen.

Wie viel Bezirksliga-Würze schmeckt man bei diesem Derby-Comeback raus?

Volk: Vom Klang her, den beide Vereine mit ihren Städten und Anlagen grundsätzlich mitbringen, ist schon noch ein bisschen Bezirksliga dabei. Über kurz oder lang wollen ja sicher beide Vereine wieder nach oben.

Krumpholz: Spielerisch ist es vermutlich weniger Bezirksliga-Niveau. Da sich beide aber schon so lange kennen, ist das die gewisse Prise Salz in der Suppe, die das Niveau wieder entsprechend hebt.

TSV Ebersberg Kapitän Maximilian Volk: „Waren lange Zeit von der Jugendarbeit verwöhnt“

Wo liegen die jeweiligen Ursachen dafür, dass man sich nunmehr auf Kreisebene begegnet?

Volk: Bei uns war das etwas absehbarer. Unsere Erfolgsformel war, dass wir lange Zeit von unserer Jugendarbeit verwöhnt waren. Zuletzt war das nicht mehr der Fall. Stattdessen haben wir Jahr für Jahr sehr gute Jungs wegen Karriereende oder an ander Vereine verloren, beispielsweise Stefan Lechner an den SCBV (lacht). Irgendwann war dann die Qualität für Bezirksliga nicht mehr da. Dass ich inzwischen zum Kapitän gemacht werde, ist ja eigentlich ein Armutszeugnis (lacht). Beim SCBV kam der Abstieg schon überraschend für mich.

Krumpholz: In einer Abstiegssaison kommen viele Facetten zusammen. In der Hinrunde haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass der direkte Klassenerhalt in der Rückrunde mit unseren Personalproblemen und Langzeitverletzten nicht mehr zu schaffen war. Klar war auch viel Unruhe im Team drin, die dazu beigetragen hat, dass wir nach drei Siegen letztlich wieder in einen Abwärtsstrudel geraten sind und auch in der Relegation das Ruder nicht mehr rumreißen konnten.

TSV Ebersberg Kapitän Maximilian Volk: „Ist für den Landkreis schade“

Verspürt man Schadenfreude, wenn der Lokalrivale absteigt?

Volk: Überhaupt nicht. Mit zwei, drei Jungs, wie Fabi Kreißl, verstehe ich mich richtig gut. Für den Landkreis ist es nur schade, dass wir keinen Kreisligisten mehr haben.

Krumpholz: Gerade weil ja immer sportliche Rivalität dabei ist, ist es immer geil, gegen Ebersberg zu spielen. Sie hatten eigentlich auch immer eine richtig gute Truppe und für die Liga war dieser Abstieg definitiv ein Verlust. Und mir macht es auch am meisten Spaß, gegen leute zu spielen, die man kennt.

Wenn ich als neutraler Fußballfan trotz Krisenvielfalt noch Geld für eine Jahreskarte übrig hätte: Warum sollte ich bei eurem Klub zuschlagen?

Volk: Man muss sich ja nur unser letztes Spiel gegen Pframmern (4:3 nach 0:3, Anm. d. Red.) anschauen, um zu wissen, dass wir für Spektakel stehen (lacht). Es stimmt, lange zeit hat man unser Kick and Rush nicht anschauen können. Aber in dieser Saison haben wir uns richtig als Team gefunden und spielen endlich wieder attraktiven, ehrlichen Fußball. Mit Nachwuchsspielern, die sich schnell und extrem gut entwickelt haben. Unser Stürmer Moritz Eglseder zu Beispiel, schwebt nach seinem 4:3-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Pframmern gerade auf Wolke sieben. Da wollen wir ihn gerne halten.

Krumpholz: Weil wir ein junges, dynamisches, motiviertes Team anbieten, das versucht, wieder gut zu machen, was es letzte Saison nicht geschafft hat. Mit einem super Trainer haben wir jetzt in einem funktionierenden Teamgebilde neuen Schwung geholt. Und in diesem schönen Stadion, auf dieser schönen Anlage, wird das richtig viel Spaß machen. Die Jahreskarte können Sie gleich bei mir kaufen. (lacht)