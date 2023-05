Ebersberg mit acht Feldspielern – Heftige Pleite gegen den Tabellenführer aus Ismaning

Die Ebersberger haben kaum Chancen in Unterzahl und können nur einen Ehrentreffer bejubeln. © Stefan Rossmann

Zwei Platzverweise und ein starker Viererpack von Christian Häusler lassen den TSV Ebersberg daheim untergehen. Die 1:5 Niederlage wäre aber laut Ebersberg Coach Tepedelen in der Höhe nicht verdient gewesen.

Während der TSV am Ende zwei Hinausstellungen beklagte, blieben ahndungswürdige Aktionen der Gäste laut Tepedelen ohne numerische Konsequenzen. Trotzdem erkannte der Coach den Gästesieg als verdient an: „Grüne Heide war technisch und taktisch stark und insgesamt besser als wir.“

Die Höhe der Niederlage wäre aber bei einer gerechteren Regelauslegung weitaus geringer gewesen. Dabei echauffierte sich der Coach gar nicht einmal so sehr über die eigenen Feldverweise von Timo Schaller (Rot in der 5. Minute) und Ägidius Wieser (Gelb-Rot in der 76.). Doch auf der Gegenseite blieb bei zwei rotwürdigen Fouls an Moritz Eglseder die Konsequenz nur Gelb.

„Und mit elf Mann hätte es definitiv anders ausgesehen. In unserer Situation ist es nicht so tragisch, aber für Baldham ist es bitter“, bedauerte Tepedelen, dass sein Team dem im Meisterrennen involvierten Landkreis-Rivalen keine Schützenhilfe leisten konnte.

SC Grüne Heide lässt Ebersberg keine Chance – Christian Häusler mit Sahnetag

Zum Schrecken für Ebersberg entwickelte sich Ismanings Christian Häusler mit seinen vier Treffern (10., 34., 43., 66.), Benjamin Dabernig hatte für das 0:1 (6.) gesorgt. Immerhin gelang den Ebern noch der späte Ehrentreffer zum 1:5-Endstand durch Maximilian Lüngen nach einem Angriff über die rechte Seite (87.).

Kleine Randnotiz: Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten blieb die Zufahrt zum Waldsportpark versperrt, die Partie fand deshalb kurzfristig im Ebersberger Jugendstadion statt. (arl)

TSV Ebersberg: Pohl, Wieser, Grünwald, Wiener, Winkler, Schaller, Volk, Eglseder, Niedermaier, Lüngen, Karkour, Häusler, Obermair, Nyokan, Schütze.