„Hört sich blöd an, aber ...“: Ebersberg-Coach Tepedelen hadert mit 2:4-Niederlage

Sah einen „glücklichen Sieg“ für den SK Srbija: Timi Tepedelen. © sro

Der TSV Ebersberg geht in der ersten Halbzeit gegen den SK Srbija unter. Dann reißt sich die Mannschaft von Timi Tepedelen zusammen, so dass sich der Coach am Ende ärgert.

Ebersberg – „Hört sich blöd an. Aber der Sieg für SK Srbija ist tatsächlich glücklich.“ Ebersbergs Trainer Timi Tepedelen ärgerte sich nach der 2:4-Niederlage beim Kreisliga-Primus vor allem über eine völlig verschlafene erste Halbzeit und den phasenweisen Verlust des roten Spielfadens nach dem 0:1. „Die zweite Halbzeit ging dann an uns. Aber Schade.“

In Durchgang eins zeigte der SK Srbija seine wohl bezirksligataugliche Klasse und führte klar mit 4:0. Dabei avancierte Valentino Gravic zum Schrecken der TSV-Abwehr und erzielte alle vier Treffer zwischen der 8. und 38. Minute. Den Ebersberger Anteil daran wollte aber auch Tepedelen nicht unerwähnt lassen. „Es waren unnötige Tore. Beim 1:0 war unser Torwart nicht unbeteiligt, die anderen haben wir uns selbst eingeschenkt.“ Für Gravic wohl ohne Bedeutung, vier Treffer in einer Halbzeit sind trotzdem aller Ehren wert.

Doch der TSV riss sich nach Wiederanpfiff zusammen und hoffte auf einen Punktgewinn nach zwei schnellen Treffern. Georg Münch verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:4 (47.), Severin Niedermaier verkürzte mit einem Kracher aus spitzen Winkel unter die Torlatte zum 2:4 (52.). Der TSV Ebersberg witterte an der Aufholjagd, zudem agierte die Heimelf nach einer Gelb-Roten Karte für Viktor Perpauer in Unterzahl (70.). Doch eine aussichtsreiche Angriffsaktion unterband der Schiedsrichter mit einem irrigen Abseitspfiff und Benedikt Chircos Versuch endete an der Latte. Die Situation bleibt schwierig für die Kreisstädter. (arl)

TSV Ebersberg: Schmidtmaier, Niedermaier Severin & Stefan, Grünwald, Wiener, Volkmann L. + D., Wieser, Münch, Volk, Sabatier, Chirco, Gockner.