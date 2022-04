Lucky Punch durch Simon Wiener: Eber besiegen Hohenlinden mit dem Schlusspfiff

Bitter enttäuscht: Hohenlindens Co-Trainer Mike Königsmark. © Riedel

Mit 1:2 unterlag der SV Hohenlinden am Mittwochabend dem TSV Ebersberg durch einen Treffer praktisch in letzter Minute von Simon Wiener.

Hohenlinden – Etwas glücklich aufgrund des Zeitpunkts, insgesamt aber nicht ganz unverdient wegen der leichten Feldhoheit.

Beide Trainer saßen nach dem Spiel trotz der unangenehmen Kälte erst einmal mit einer Beruhigungszigarette am Spielfeldrand und verarbeiteten die Partie. Auf Hohenlindener Seite Mike Königsmark in Vertretung von Robert Jovanovic (privat verhindert) etwas enttäuscht wirkend, während sein Pendant Timi Tepedelen auf Ebersberger Seite natürlich erleichtert war: „Das war ein enorm wichtiger Sieg.“ Diese Aussage ist keineswegs übertrieben angesichts der jüngsten Niederlagenserie, dem Fall auf einen Relegationsrang und der damit verbundenen Gefahr des Durchrutschens von der Bezirksliga in die Kreisklasse.

Königsmark zeigte sich trotz der Enttäuschung „nach langer Zeit“ mal wieder zufrieden mit dem Auftritt seiner Hohenlindener Kicker: „Es war 85 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Leider haben wir in der 45. und in der 90. Minute geschlafen.“

Kein Spiel für Fußballgourmets servierten die beiden

SVH kann nicht mehr gewinnen

Mannschaften den Zusehern. „Es war auch schwierig, ein gutes Spiel zu machen auf diesem Platz“, bewertete Tepedelen auch den Untergrund als Faktor.

Im chancenarmen ersten Durchgang sorgte Andi Maier einmal für Gefahr mit einem Kopfball, auf der Gegenseite versemmelte Stefan Niedermaier seine Möglichkeit mit einem verunglückten Schlenzer. Und doch ging die Partie nicht torlos in die Kabine. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit traf Georg München nach einer raschen Ballmitnahme zum 0:1 (45.).

Die Führung sollte eigentlich für Sicherheit beim TSV sorgen, doch der SVH konterte den Rückstand schnell. In der 52. Minute fand der ehemalige Ebersberger Stefan Ficklscherer mit einem öffnenden Pass seinen Trainer, und Königsmark vollendete zum 1:1. Ebersberg wollte in der Folgezeit reagieren, doch spielerische Lösungsmöglichkeiten mussten dem Motto Hoch und Weit den Vortritt lassen.

Und doch glückte den Ebern noch der Lucky Punch: Simon Wiener sorgte mit seinem 1:2 in der 90. Spielminute für Riesenjubel auf TSV-Seite und wieder einmal enttäuschte Hohenlindener auf der anderen. (arl)

SVH: Seb. Baum, Lihl, Frick, Hufschmid, Roß, Maier, Stefan + Robert Ficklscherer, Max Baum, Prünster, Königsmark, Bauer, Ludwig Baum.

TSV: Schmidmaier, Sev. Niedermaier, Wiener, Max Volkmann, Tepedelen, Chirco, Münch, David Volkmann, Ertl, Stef. Niedermaier, Lüngen, Giglinger, Alex. Niedermaier.