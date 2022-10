„Grausig wie das Wetter“: TSV Ebersberg verliert gegen Tabellenletzten

Von: Julian Betzl

Der TSV Ebersberg empfängt den SC Baldham-Vaterstetten zum Kreisliga-Derby. © SRO EBERSBERG

„Wir haben‘s schon öfter fertiggebracht, gegen den Letzten zu verlieren!“ Zu seinem Missfallen hat sich Christoph Ametsbichlers Unkenruf im Vorfeld des Ebersberger Gastspiels beim SV Zamdorf letztlich bewahrheitet.

Ebersberg – „Einfach grausig, so wie das Wetter“, sei der Eber-Auftritt beim 0:2 (0:0) gewesen, so der Abteilungsleiter. Abgesehen von drei guten Torchancen, habe seitens der Kreisstädter weder auf Trainer- noch Spielerseite irgendetwas auch nur ansatzweise funktioniert. Nach zuletzt zwei (gerade spielerisch) ansehnlichen Siegen des TSV „unerklärlich“. Dass ihn seine unfreiwillige Vorahnung letztlich nicht getäuscht hatte, konnte Ametsbichler am erst achten Spieltag schlecht mit der Tabellenkonstellation alleine begründen.

„Das kann man nur tagesformabhängig erklären, und die war durch die Bank schwach.“ Je länger die Partie torlos vor sich hin dümpelte, desto besser kam Zamdorf in Gang und ging durch Dominik Jobst nach der Pause in Führung (57.). Gästecoach Timi Tepedelen wechselte daraufhin dreimal aus. „Trotzdem wurde es nicht besser“, fand Ametsbichler daher, dass das 2:0 (88.) „auch schon wurscht“ war. „Eine verdiente Niederlage!“ bj

Ebersberg: S+M Volk, Grünwald, Wiener, L+D Volkmann, Schaller, Obermair, Eglseder, St.Niedermaier, Sabatier; Ertl, Duran, Karkour, Lüngen.