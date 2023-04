Eber-Kapitän trifft an seinem Ehrentag – TSV Ebersberg und SV Zamdorf teilen Punkte

Maximilian Volk brachte seine Eber in Führung. © kn

Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Ebersberg und dem SV Zamdorf endete 1:1 (0:0). Der TSV bleibt damit im fünftem Spiel in Serie ungeschlagen.

Es sah lange nach einer torlosen Partie aus, ehe die Zuschauer im Waldstadion doch noch zwei Highlights zu sehen bekamen. „Beide Mannschaften waren relativ schlecht. Es gab viele hohe Bälle und kaum Torchancen. Einen Sieger hätte das Spiel nicht verdient gehabt“, fand Ebersbergs Trainer Timur Tepedelen nach der Begegnung ehrliche Worte.

Dennoch durften die Platzherren kurzzeitig von einem Heimerfolg träumen. Geburtstagskind Maximilian Volk (70.) zog an seinem 30. zügig ab, als ihm der Ball etwas glücklich vor die Füße fiel und der TSV-Kapitän fand sein Ziel, traf zur 1:0-Führung. Nach einem Eckball kam der SV Zamdorf jedoch noch zum Ausgleich (83.).

„Das geht völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass unsere Leistung beim nächsten Mal wieder besser sein wird“, so Tepedelen. Dennoch bauten die Eber ihre Serie aus, blieben durch das Unentschieden auch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. (fhg)

Ebersberg: Pohl, Wieser, Grünwald, Wiener, Winkler, Schaller, Obermair, Volk, Eglseder, Niedermaier, Lüngen - Chirco.