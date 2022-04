Tepedelen: „Ich bleibe!“ - Wird der TSV Ebersberg in die Kreisklasse durchgereicht?

Teilen

Will weiterhin beim TSV Ebersberg die Richtung vorgeben, auch wenn der Klassenerhalt verpasst werden sollte: Trainer Timur Tepedelen. © stefan rossmann

Mit dem Karsamstag beginnt für die Ebersberger Kreisliga-Fußballer eine Woche der Wahrheit.

Ebersberg – So kündigt jedenfalls Trainer Timi Tepedelen die Duelle mit den beiden Ligaschlusslichtern VfB Forstinning II (Samstag, 14.30 Uhr im Waldstadion) und SV Hohenlinden (Mittwoch, 19.30 Uhr am Postanger) an: „Die nächsten zwei Wochen und insbesondere diese beiden Spiele werden zeigen, wo unsere Reise hingeht.“

Im Klartext: Wird der vormalige Bezirksliga-Dino direkt in die Kreisklasse durchgereicht, oder nicht?

„Eigentlich sollten jetzt zwei Pflichtsiege für uns kommen“, so Tepedelen, „aber in unserer Situation lasse ich mich überraschen.“ Durch Florian Obermairs Nasenbeinbruch, David Volkmanns Knieprobleme und dem Fragezeichen hinter Georg Münchs Einsatz, „kommen wir personell auf dem Zahnfleisch daher“.

Außerdem: „Für Forstinning geht‘s auch noch um etwas, die darfst du nicht abschreiben. Und Herlin wird für die Moral auch alles tun, um zu gewinnen.“

In seiner Zukunftsplanung ist Tepedelen offenkundig für alle Szenarien gewappnet und erklärt: „Ich bleibe unabhängig vom Saisonverlauf! Die Mannschaft zieht gut mit und drumherum passt ja alles. Nur haben wir seit dem Sommer zu wenig Breite im Kader.“ Umso mehr Hoffnungen setzt Tepedelen in die „vielen Jugendspieler, die in den nächsten zwei, drei Jahren rauskommen“. Mittelbar spielen die Eber also über Ostern mit der Zukunft ihrer Frischlinge.