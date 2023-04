„Nicht schön“, wenn Grafing in Ebersberg jubelt: Eber gehen gegen Lokalrivalen unter

Teilen

Schmerzhafte Begegnung: Florian Fischers (re.) Ebersberger kassierten von Michael Maisch und Grafing II ein 1:6. © sro

In der A-Klasse 3 musste die Reserve des TSV Ebersberg eine bittere Niederlage einstecken. Der SV Bruck blieb torlos gegen Haar.

TSV Ebersberg II – TSV Grafing II 1:6

„Viele Grafinger konnten bei uns im Stadion jubeln, das war nicht schön“, ärgerte sich Manuel Markio, Spielertrainer der kleinen Eber, über die deftige Nachbarschaftswatschn aus der Bärenstadt. Nachdem die Gastgeber auf dem Kunstrasen durch Marvin Skowronek in Führung gegangen waren (12.), konnten die Gäste durch Felix Richter zunächst ausgleichen (31.). „Wir haben gut angefangen, haben nach dem 1:1 aber nicht mehr mitgespielt“, monierte Markio. Vor allem durch Standards konnten Mergim Djumsiti (36.), Felix Richter (38.), Nikolai Kitzberger (47.), Maximilian Brauckmann (60.) und erneut Mergim Djumsiti (75.) den 6:1-Kantersieg besorgen. (pso)

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Schütze, Köckeis, Erhard, Karkour, Skowronek, Gröninger, Niedermaier, Schedo, Weigl, Schlesinger; Weiser, Fischer, Mück-Thum, Albrecht, Jacob.

Grafing II: Lanzl, Uehlein, Khun, Dizdarevic, Lazarus, Djumsiti, Maisch, Bauer, Brauckmann, Richter, Kitzberger; Heuermann, Pannemann, Kinzl, Weiland.

SV Bruck – TSV Haar 0:1

Im Topspiel zwischen Bruck und Haar erzielte der TSV schnell das 1:0. Daniel Pollok besorgte bereits nach neun Minuten den späteren Endstand und bereits 50. Saisontreffer der Haarer. Während es den Platzherren an Abschlussglück fehlte, wurde es in der Kartenabteilung nach dem Seitenwechsel bunt: Gleich fünf Gelbe Karten verteilte Schiedsrichter Stefan Brandt, davon vier an den Gast aus Haar, die ihren Kasten jedoch erfolgreich sauber hielten. Damit bleibt Haar weiterhin auf dem zweiten Platz im Aufstiegsrennen dabei, während die Mannschaft um SVB-Spielertrainer Thomas Schwarzbauer mit 22 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz rangiert. Nach der Niederlage ist die Tabellenspitze weiter weggerückt als die Abstiegsplätze. (pso)

Bruck: Heiler, Hilger, Weigl, Schmid, Schwarzbauer, Hagenraiher, Ritterswürden, Emmerig, Beck, Bellos, Kammerloher; Thymnioulas, Vollmayer, Golla.