Torwart-Momente und Trainerfragen – Maibaum-Tour macht kleinen Ebern Beine

Ich bin nicht mehr Trainer des SCBV. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen. Thomas Englert © SRO EBERSBERG

In der A-Klasse 6 konnte die Reserve des TSV Ebersberg einen souveränen Sieg einfahren. Im Duell der Zweiten des TSV Waldtrudering und des TSV Grafing gehen die Grafinger als Verlierer vom Platz.

SV Bruck – SC Baldham-Vaterstetten II 2:1

Der SV Bruck hat in der A-Klasse 6 einen Heimerfolg gefeiert. Das Team von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer setzte sich gegen die Reservemannschaft des SC Baldham-Vaterstetten mit 2:1 (1:0) Toren durch. „Es war nicht das Gelbe vom Ei. Am Ende haben wir es spannender gemacht, als es hätte sein müssen“, fand Brucks Kilian Emmerig.

Gästekeeper Daniel Schmidt zeigte im ersten Durchgang zunächst sein Können. als er einen Schwarzbauer-Schuss an die Latte lenkte. Gegen den Versuch von Antonios Bellos (36.) war Schmidt kurz darauf jedoch machtlos. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte der eingewechselte Maximilian Beck (48.) auf 2:0. „Dann haben wir leider zu früh abgeschaltet“, ärgerte sich Emmerig. So kam der SCBV noch zum Anschluss durch Michael Schmidt (84.).

Bei den Baldhamer Gästen stand der bisherige Trainer Thomas Englert überraschend nicht an der Seitenlinie. „Ich bin nicht mehr Trainer des SCBV. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen“, ließ Thomas Englert anschließend auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung verlauten. Wie im Spiel gegen Bruck soll Englert bis zum Saisonende durch den bisherigen Co-Trainer Maximilian Wiester vertreten werden. (fhg)

SV Bruck: Heiler, Vollmayer, Weigl, Schmid, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Emmerig, Ritterswürden, Bellos, Kammerloher -

Beck. SCBV II: D. Schmidt, Hild, Wiester, Kuhle,

Beck, Rooshani, Kaltwasser, Jungk, Nass, Sas-

senbach, Herzig - Nergert, Blichmann, M. Schmidt, Wahid, Deutschmann.

TSV Ebersberg II – VfB Forstinning III 4:0

Keine Probleme bereitete das Tabellenschlusslicht aus Forstinning dem TSV Ebersberg II im heimischen Waldstadion. Und dies trotz der laut Abteilungsleiter Christian Kebinger „nicht optimalen Vorbereitung“.

Auf dem Plan stand nämlich eine ausgedehnte Maibaumstüberl-Tour am Vorabend, anstelle einer konzentrierten Fokussierung auf die Punktspielpartie. Diese läutete Thomas Gröninger mit einem Traumtor von der Mittellinie über VfB-Schlussmann Fabian Parteli hinweg zum 1:0 ein (22.). Die weiteren Treffer erzielten Florian Fischer (30. + 77.) sowie Maximilian Schlesinger (72.). Forstinning III hat nach dieser Niederlage nur mehr theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. (arl)

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Weiser, Schütze, Erhard, Chirco, Häußler, Fischer, Gröninger, Niedermaier, Schedo, Müller, Mück-Thum, Schlesinger, Hartl.

VfB Forstinning III: Parteli, Eberspächer, Seyfried, Eicher, Baier, Schieber, Eilers, Nahibi, Stockfleth, Hitzlsperger, Riepl, Jaumann.

TSV Waldtrudering II – TSV Grafing II 3:1

Die Reserve des TSV Grafing hat in ihre erste Punktspielniederlage im Jahr 2023 einstecken müssen. Beim TSV Waldtrudering II unterlagen die Bärenstädter mit 1:3 (1:2) Toren. „Es hätte nicht sein müssen, war aber die logische Schlussfolgerung unserer verletzungsbedingten Ausfälle und der geringen Trainingsbeteiligung“, erklärte sich Grafings Coach Quirin Kistler die Niederlage.

Nach einer Ecke zeigten sich die Platzherren reaktionsschnell und stocherten den Ball zur frühen Führung über die Linie (2.). Marinus Kinzl (17.) glich zwar ebenfalls nach einer Ecke per Kopf aus, jedoch schlugen die Gastgeber nach einem weiten Einwurf noch vor der Pause erneut zu (37.). Ein erfolgreich abgeschlossener Waldtruderinger Konter sorgte letztlich für die Entscheidung. (fhg)

Grafing II: Lanzl, M. Bauer, Dichtl, Ziemba, Djumsiti, Maisch, Pannemann, D. Bauer, Kitzberger, Kinzl, Weiland - Ühlein, Seifert, Specht, Heuermann, Kropp.

TSV Moosach – TSV Zorneding II 0:2

„Kompliment an Moosach, die haben wirklich alles versucht und wir hatten echt Schwierigkeiten“, kommentierte Rudi Riedl, Trainer des TSV Zorneding II, die letztlich aber nur für seine Mannschaft erfolgreiche Begegnung. Während es für die Kicker des TSV Moosach um wichtige Zähler gegen den Abstieg aus der A-Klasse 6 ging, spitzen die Zornedinger weiterhin auf den dritten Platz.

Bereits in der 13. Minute erhitzten sich die Gemüter beim ersten Aufreger der Partie: Moosachs Keeper Mihael Vukovic sah aufgrund einer Notbremse die rote Karte. „Aus meiner Sicht kann man die rote Karte geben, muss man aber nicht“, äußerte sich Riedl dazu. Moosach habe in Unterzahl allerdings nicht schlechter gespielt.

In der 31. Minute fiel dann allerdings durch ein Eigentor von Yusif Kamara nach einer Flanke das 1:0 für Zorneding. Der nächste Rückschlag – und abermals ließen sich die Moosacher nicht aus der Bahn werfen, sondern gingen auch in der zweiten Halbzeit voll in die Offensive. Zum Lohn ertönte nach einem Kontakt zwischen einem Zornedinger Verteidiger und einem Moosacher Stürmer ein vielversprechender Elfmeterpfiff.

Nur hatten die Platzherren die Rechnung ohne Zornedings Torhüter Benedikt Hartl gemacht, der den folgenden Strafstoß stark parieren konnte. „Unser Keeper ist der beste Mann auf dem Platz gewesen“, lobte auch Rudolf Riedl seinen nervenstarken Schlussmann. In der 74. Minute konnte Zorneding den Sack dann zu machen. Phillip Steinmaier traf nach einer schönen Hereingabe zum 0:2-Endstand. (pso)