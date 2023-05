A-Klasse kompakt: Prestige-Pleite zum Moosacher Abschied – Riedl feiert Derbysieg

Keinerlei Abschiedsgeschenke wollten Brucks (rot) Torwart Simon Heiler und (grün) Martin Golla an den Absteiger aus Moosach um (re.) Kristian Zirdum verteilen.

Kleine Eber kassieren Abschlussdämpfer – SCBV II mit Trauerflor

Von Wolfgang Herfort schließen

Letzter Spieltag in der A-Klasse München 6: Die kleinen Eber haben einen herben Abschlussdämpfer kassiert. Bruck bleibt Dritter.

Für Ebersbergs Zweite begann das Spiel, wie es nicht beginnen sollte: mit einem Gegentreffer. Nach gut 60 Sekunden trafen sich die beiden Mannschaften erneut am Anstoßkreis. „Da war bei uns sofort der Dampf raus“, gestand Manuel Markio, Coach der Gastgeber. Nennenswerte Gegenwehr brachten die Ebersberger in der Folgezeit nicht zustande. Waldtrudering, dem Markio ein „gutes Spiel“ bescheinigte, nutzte das zu einem deutlichen „und verdienten“ Auswärtssieg.

„Die Saison auf diese Weise zu beenden, ist nicht tragisch, aber schade“, fasste der Ebersberger Trainer die finale Niederlage zusammen. Mit Blick auf die Abschlusstabelle, die die Kreisstädter als Vierten aufweist, befand Manuel Markio dennoch: „Wir sind zufrieden mit dem Saisonverlauf.“ (hw)

Tore: 0:1 Tim Jansen (2.), 0:2 Konstantin Plank (29.), 0:3 Panche Bozhinov (50.), 0:4 Konstantin Plank (57.), 0:5 Konstantin Plank (61.).

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Sanftl, Weiser, Erhard, Skowronek, F.Fischer, Gröninger, Jacob, Müller, Schlesinger - Albrecht, Obermair.

SV Bruck – TSV Moosach 4:1

Auch wenn es für beide Seiten um nichts mehr ging – Bruck blieb Dritter, Moosach stieg als Tabellenelfter ab – schwang ein wenig Prestige im Duell der Nachbarn mit. Die Motivation auf Moosacher Seite hielt dabei allerdings nur bis zur 20. Minute. Mit dem von Brucks Spielertrainer Thomas Schwarzbauer verwandelten Strafstoß zum 1:0 brach die Gegenwehr des ehemaligen Landesligisten zusammen.

Erfreulich war letztlich für die Moosacher nur Kristian Zirdums Ehrentreffer, als die Partie längst entschieden war und der Anblick des vielleicht schönstgelegenen Fußballplatzes des Landkreises in Antholing.

Nicht ganz ohne Stolz quittierte Brucks Abteilungsleiter Tobias Dengl die letzte Partie der Runde: „Mit einem so guten Abschneiden hätte ich nicht gerechnet. Aber wir haben jetzt eine gute Mannschaft mit großem Zusammenhalt, auch wenn wir keine großen Techniker sind. Und mit Thomas Schwarzbauer, der auch in der kommenden Saison bleiben wird, haben wir genau den richtigen Trainer.“ (hw)

Tore: 1:0 Thomas Schwarzbauer (19./Elfmeter), 2:0 Maximilian Beck (26.), 3:0 Rafail Thymnioulas (30.), 4:0 Antonios Bellos (66.), 4:1 Kristian Zirdum (86.).

SV Bruck: Heiler, Kammerloher, Golla, Vollmayer, Schwarzbauer, Schmid, Thymnioulas, Emmerig, Beck, Bellos, Ritterswürden - Grabmaier, Staufner.

TSV Moosach: Vukovic, Hauser, Möltner, Popovic, Alezdin, Holzwart, Zirdum, Mäusl, Stürzer, Wagner, Weidmann - Bataller.

VfB Forstinning III – SC Baldham-Vaterstetten II 0:4

VfB-Coach Norbert Mansbarth war zum Abschied kein Sieg vergönnt. Der Absteiger musste sich dem Tabellenzehnten klar geschlagen geben. Im Gedenken an ihren kürzlich überraschend verstorbenen Hauptsponsor Martin Liebler-Seitz spielte der SCBV II mit Trauerflor. Auf dem Platz zeigte sich einmal mehr, dass für die Forstinninger Dritte auch ein Mitabstiegskandidat in der A-Klasse eine Nummer zu groß ist. Allerdings hielt der VfB lange mit. Erst mit dem Doppelpack in der 60. und 67. Minute gelang es dem SCBV, den Gastgebern „den Stecker zu ziehen“. (hw)

Tore: 0:1 Lukas Sassenbach (45.), 0:2 Julian Andre (60.), 0:3 Corvin Deutschmann (67.), 0:4 Lukas Sassenbach (90.). VfB III: Dersein, Heindl, Baier, Schieber, Zier, Parteli, Eilers, Hitzlsperger, Riepl, Jaumann, Eicher - Stimmer, Christakakis, Seidl. SCBV II: Faust, Nergert, Makangilu, Kuhle, Ha+He Hild, Rooshani, Nass, Andre, Sassenbach, Deutschmann - Kovac, Blichmann, Mayer, Wahid, Wiester.

TSV Grafing II – TSV Zorneding II 2:5

„Am Ende ist uns ein wenig die Kraft und Lust ausgegangen“, so Grafings Sportlicher Leiter Jürgen Daser. Dass die Bärenstädter schnell mit 0:3 in Rückstand lagen, war neben einer guten Leistung der Gäste auch dem Umstand geschuldet, dass sie ohne etatmäßigen Torwart antreten mussten. Feldspieler Adrian Leißner ging zwischen die Pfosten, konnte beim ersten und dritten Gegentor aber nichts ausrichten. Beim zweiten Treffer „kann ich ihn nicht ganz von einer Mitschuld freisprechen“, so Daser schmunzelnd.

Trotz des deutlichen Rückstandes habe sich die Grafinger Mannschaft nicht aufgegeben. Mehr war nicht drin, denn „Zorneding hat das ganz ordentlich gemacht.“ Mit dem 2:5 sei ein halbwegs versöhnlicher Ausklang gelungen. Auch Gästetrainer Rudolf Riedl war zufrieden: „Derby gewonnen, auch wenn es um nichts mehr ging. Gut so.“ (hw)

Tore: 0:1 Christoph Hartinger, 2:0 Thomas Hahn, 3:0 Yannik Ast, 3:1 k.A. 4:1 Pascal Dornstädter, 5:1 Thomas Hahn, 2:5 k.A..

TSV Grafing II: Leißner, Bauer, Khun, Dichtl, Dizdarevic, Lazarus, Ziemba, Pannemann, Urban, Maisch, Kinzl - Seifert, Djumsiti, Major, Kitzberger, Weiland.

TSV Zorneding II: Hartl, Eberhardt, Holzmann, Freihaut, Hartinger, Ostner, Dornstädter, Hahn, Ast, Engstler, Rimböck - Grillmayer, Reiser, Gerdemann.