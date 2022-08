Derby-Drama: Eber drehen 0:3-Rückstand - „Respekt vor diesem unbedingten Siegeswillen“

Teilen

Reinlehnen und reinkämpfen mussten sich die Ebersberger (grün) um Florian Obermair nach 0:3-Rückstand gegen Oberpframmerns (links) Tobias Lutz und Matthias Niedermaier. Der Kampf zahlte sich aus und die Heimelf siegte in der Nachspielzeit mit 4:3. © SRO EBERSBERG

Was für eine Aufholjagd! Der TSV Ebersberg lag zur Halbzeit mit 0:3 zurück. Und siegte am Ende doch im Derby gegen Oberpframmern.

Ebersberg – Im Ebersberger Waldsportpark läuft die 49. Spielminute, gerade hat der Gast aus Oberpframmern auf 0:3 erhöht, ein wenig unterstützt durch die Abwehr der Hausherren. „Doch dann waren wir nicht in der Lage, 30 Minuten ein 3:0 zu halten,“ äußerte ein äußerst zerknirschter Kapitän Michael Huber nach der Partie. Und beim TSV Ebersberg beflügelte der Glaube an die eigene Stärke und ein schnelles Tor die gesamte Mannschaft, am Ende siegten die Eber nach einem höchst unterhaltsamen Fußballspiel im Waldstadion noch mit 4:3.

Auf Krücken in die Coachingzone: Oberpframmerns Spielertrainer Manu Lutz laboriert an einem Kreuzbandriss. © SRO EBERSBERG

Für den TSV Ebersberg damit ein Idealstart mit sechs Punkten, während die Oberpframmerner nach der Hiobsbotschaft des Kreuzbandrisses von Spielertrainer Manu Lutz erst einmal am Tabellenende stehen. Im ersten Durchgang deutete noch wenig auf diese Dramatik hin. Die Gäste, personell gebeutelt, beschränkten sich vornehmlich auf die Verteidigung und wollten mit Nadelstichen die Eber piksen. Dies gelang mit dem schön herausgespielten 0:1 durch Florian Köster auch (28.). In der zweiten Halbzeit folgten dann aber laut Huber zahllose Einladungen beider Abwehrreihen zum Toreschießen an den Kontrahenten. Zwei davon nahm ausgerechnet der Ex-Eber Köster zu seinen Toren zwei und drei (48./49.) dankend an.

„Die beiden Tore waren direkt aufgelegt durch uns,“ ärgerte sich Ebersbergs Abteilungsleiter Christoph Ametsbichler über die großzügige Unterstützung. Doch noch blieb den Hausherren genügend Zeit für eine Reaktion. „Wir haben uns dann zusammengerissen und weiter Gas gegeben,“ attestierte Ametsbichler seinen Farben immerhin den Behauptungswillen. Und nach dem schnell erfolgten 1:3 durch David Volkmann (54.) witterten die Eber dann doch noch Punktebeute – noch weiter angeschürt durch den Anschlusstreffer zum 2:3, wiederum durch David Volkamn (74.).

Sprung- und abschlussstark präsentierte sich Hattrickschütze Flo Köster (r.) gegen die Eber um Max Volk. © SRO EBERSBERG

Die Partie endgültig ins Kippen und die Atmosphäre endgültig zum Kochen brachte schließlich Thomas Grünwalds Kopfballtreffer nach einer Flanke von Ägidius Wieser zum 3:3 (82.). Huber vermisste jetzt bei seiner Mannschaft den notwendigen Biss und die Aggressivität, während Ebersberg weiterstürmte. Und in der 93. Minute jubeln durfte. Youngster Moritz Eglseder nahm einen tiefen Pass auf und traf wie schon gegen den FC Phönix abgeklärt zum 4:3.

„Da sieht man, was geht. Das war wichtig für die Moral,“ jubelte Christoph Ametsbichler über den Sieg. Auf der Gegenseite blieb Michael Huber nur die Gratulation an den Gegner. Er sagte: „Respekt an den TSV Ebersberg. Er hatte im Gegensatz zu uns den unbedingten Siegeswillen.“ (arl)

TSV Ebersberg: Volk, Wiener, Volkmann L. + D., Obermair, Schaller, Wieser, Volk, Eglseder, Duran, Niedermaier, Ertl, Grünwald, Golubenko.

TSV Oberpframmern: Krötz, Niedermaier M., Pommer, Lutz, Lechner, Tristl, Esterl, Leidl, Huber, Kronester, Köster, Röttinger, Fürst.