Leistungskurve „wie in der Achterbahn“: Tepedelen nach Ebersberg-Pleite gegen Oberpframmern genervt

War nach der Heimniederlage gegen den TSV Oberpframmern bedient: Timi Tepedelen. © Stefan Rossmann

Der TSV Ebersberg hat sein Kreisliga-Heimspiel gegen den TSV Oberpframmern mit 0:3 verloren. Eber-Trainer Tepedelen monierte nach dem Spiel die fehlende Konstanz.

Ebersberg – Im Flutlichtschein des Ebersberger Waldstadions war auf dem in 2022 noch unberührten Grün alles für eine unterhaltsame Kreisligaderby-Premiere zwischen den Ebern und dem TSV Oberpframmern angerichtet. Volksfeststimmung wollte bei einer zweistelligen Zuschauerzahl auf der Tribüne sowie einer überwiegend einfallslosen, drögen Darbietung der 22 Protagonisten an diesem historischen Abend jedoch nicht aufkommen.

Ebersbergs Übungsleiter kam sich bei der 0:3 (0:1)-Heimpleite dennoch wie auf der Kirmes vor. „Unsere Leistungskurve geht in dieser Saison so wild hoch und runter wie in der Achterbahn“, sagte Timi Tepedelen, der im Nachgang weniger von der zunehmend bedrohlichen Tabellensituation genervt war, als vielmehr davon, „dass wir unser Potenzial, mit dem wir gegen alle Oberen mithalten können, einfach nicht konstant abrufen.“ Zu verbissen, zu ernst und ohne Spaß am Spiel sei sein Team nach zwei verpassten Großchancen in einen „kollektiven Blackout“ abgestürzt, dessen Krönung der missglückte Klärungsversuch zielgenau vor die Flinte von Pframmerns Spielertrainer Manu Lutz war.

Dessen satten Abschluss ins rechte Toreck zum 0:1 (16.) wertete TSVO-Sprecher Michael Huber als „enorm wichtig für unsere Nerven und um den Druck bei den Ebersbergern rauszunehmen“. Über das in der Folgezeit „sehr abgeflachte Hick-Hack-Spiel auf beiden Seiten“ konnte Huber weitaus großzügiger als Tepedelen hinwegsehen, weil Daniel Esterls Heber zum 0:2 (64.) genau zum richtigen Zeitpunkt für die Gäste im Netz der Eber landete. „Davor haben wir fast um den Ausgleich gebettelt. Aber mit dem zweiten Tor hat sich das Spiel gewandelt und Ebersberg war gebrochen.“

Sportlich sei es insgesamt „Not gegen Elend“ gewesen, meinte Coach Timi Tepedelen. „Pframmern hat ja auch keine Kombination über fünf Stationen zustande gebracht. Aber uns fehlt ein Leitwolf, der in diese Situation Ruhe reinbringt und das Heft in die Hand nimmt.“ Seine letzten Kraftreserven steckte TSVO-Stürmer Benedikt Fürst ins 0:3 (74.), ehe Manu Lutz mit einem wuchtigen Lattenknaller den Schlusspunkt hinter die – zumindest aus Gästesicht – gelungene Derby-Premiere im Ebersberger Waldsportpark setzte. (Julian Betzl)

TSV Ebersberg: Schmidmaier, Sev. + St. Niedermaier, Wieser, L. + D. Volkmann, Obermair, Münch, Volk, Ertl; Schaller, Lüngen, Giglinger, Weiser, A. Niedermaier, Karkour.

TSV Oberpframmern: L. + G. Huber, M. + F. + D. Niedermaier, T. + E. Lutz, Kotter, Esterl, Leidl, Fürst; Köster, Röttinger.