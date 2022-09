Kreisliga 3: TSV Ebersberg punktet bei der Münchner SpVgg dank „überragenden“ Keinholz

Teilen

Die erste Mannschaft des TSV Ebersberg punktet gegen den Bezirksliga-Absteiger. © Riedel

Der TSV Ebersberg spielt am Sonntag auswärts beim MSV Bajuwaren dank einer konzentrierten Abwehrleistung und einem parierten Elfmeter unentschieden.

Ebersberg - Nach der Derbypleite mit fünf kassierten Treffern gegen den SC Baldham-Vaterstetten zeigte sich der TSV Eberbsberg bei der Münchener Spielvereinigung wieder sattelfester in der Abwehr und holte einen Zähler. „Wir sind zufrieden mit dem Punkt,“ erklärte Trainer Timi Tepedelen nach dem 0:0.

Der Punktgewinn hing aber mit der letzten Aktion des Spiels an einem seidenen Fadern. Nach einem Zweikampf im Ebersberger Strafraum ganz spät in der Nachspielzeit entschied der Unparteiische auf Strafstoß, für Tepedelen eine übertriebene Entscheidung. Der Münchner Erkut Satilmis trat natürlich trotzdem an, scheiterte aber am laut Ebersbergs Coach „überragend“ parierenden Schlussmann Florian Keinholz. Insgesamt sahen die Fans aber ein zerfahrenes, kampfbetontes Spiel auf beiden Seiten. Die Platzherren hatten mehr Chancen und mehr von Spiel im ersten Durchgang, die zweite Hälfte verlief umgekehrt mit Ebersberger Vorteilen. (arl)

TSV Ebersberg: Keinholz, Grünwald, Wiener, Volkmann D. + L., Obermair, Schaller, Wieser, Sabatier, Eglseder, Niedermaier, Duran, Lüngen.