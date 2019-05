TSV Ebersberg verliert trotz 67 Minuten Überzahl beim SV Saaldorf

Dritte Auswärtspleite in Folge durch Fehler im Spielaufbau und Ineffektivität

Gerade auswärts gab es für den TSV Ebersberg in dieser Saison punktemäßig immer was zu holen. Bis die Reise vor gut einer Woche nach Ampfing ging und man sich vier Tage später in Buchbach ein 2:6 einfing.

Ebersberg – Die 2:3-Pleite beim SV Saaldorf ist nunmehr die dritte auf fremdem Geläuf binnen zehn Tagen für die Eber.

„Jedes Mal hängt uns anscheinend die Fahrt in den Knochen“, sinnierte Ebersbergs Sportlicher Leiter, Zeljko Prelcec, nach einer schläfrigen Anfangsphase der Gäste. „Bis wir mal präsent werden, haben die uns schon überrumpelt.“ Bei dem frühen Saaldorfer Führungstreffer in Folge eines Schnittstellenpasses (9.) war TSV-Torhüter Sebastian Volk machtlos.

Apropos Anfahrt: Volk musste kurzfristig für den Magen-Darm-erkrankten Stammtorhüter Marinus Pohl einspringen. Denselben Infekt hatten die Startelf-Akteure Konrad Voglsinger und Thomas Peschke ebenfalls noch in den Knochen. „Erst im einsetzenden Regenschauer sind wir dann besser reingekommen“, meinte Prelcec.

Christopher Lechner wurde steil geschickt, SVS-Keeper Maxi Steinmassl packte zwei Meter vor seinem Sechzehner zu – allerdings nicht den Ball, sodass er nach dieser Notbremse die Rote Karte gezeigt bekam (23.). Aus dem anschließenden Freistoß sowie ihrer Überzahl konnte die Elf von Gästecoach Heiko Baumgärtner zunächst kein Kapital schlagen. Vielmehr verursachte sie durch einen Fehler im Aufbauspiel sogar noch das 0:2 (30.).

So bedurfte es einer feinen Einzelaktion von Ebersbergs Florian Köster und seinem Auge für den eingelaufenen Thomas Peschke für den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer (38.) vor der Pause. „Davon wollten wir in der zweiten Halbzeit natürlich mehr, aber sind nicht wirklich in Spielfluss gekommen“, machte Prelcec das Ebersberger Stückwerk einerseits an Saaldorfs massierter Acht-Mann-Mauer, andererseits am fehlerhaften „Klein-Klein“ und der mangelhaften Chancenverwertung fest.

Der SV Saaldorf destillierte aus einer Halbchance das 3:1 (62.), Felix Hufnagel stocherte erfolgreich zum 2:3 (82.) und Christopher Lechner köpfte den sicheren Punktgewinn in den Schlussminuten knapp am Tor vorbei. Die gute Nachricht für den TSV Ebersberg: Kommenden Samstag wird wieder im heimischen Waldsportpark gespielt. bj