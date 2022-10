„Endlich mal belohnt“: TSV Egmating glückt Revanche gegen ASV Glonn

Teilen

Der TSV Steinhöring hatte gegen den TSV Egmating das Nachsehen. © Stock

Der TSV Egmating hat das Nachbarschaftsduell in der Kreisklasse für sich entschieden und sich für die beiden Derby-Pleiten aus der vergangenen Saison revanchiert.

Egmating - Die Gastgeber waren von Beginn an hoch motiviert und gingen durch Lukas Franz (19.) in Front. Nach einem Angriff über die rechte Seite erhöhte Josip Puljic (32.) auf 2:0. Die Egmatinger versäumten es aber, mit einer noch höheren Führung in die Pause zu gehen. „Sie haben das Derby von Beginn an angenommen und wir nicht“, kritisierte Glonns Teamsprecher Jakob Stefer.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein verändertes Bild. Jetzt waren die Gäste aktiver. Martin Sellmer (69.) verkürzte nach einem Spielzug über die linke Flanke und ließ Glonn von etwas Zählbarem träumen. Aber Egmatings Alexander Olesch (79.) sorgte für die Entscheidung. „Wir haben uns endlich mal belohnt. Ich hoffe, wir können nun eine Serie starten“, freute sich TSV-Co-Trainer Hans Wastian.

Egmating: Skroch, Mayer, Erler, Dollwet, Puljic, Franz, van Munster, Olesch, Moser, Pohl, Wastian; Heinzl, Forster, Freidel. –

Glonn: Schreiber, Mini, Staudinger, Stefer, Riedhofer, Schuler, Bernhard, Huber, Hain, Sellmer, Riedl - Andreou.